René hangt 300ste voedselkastje op tegen armoede: "Het is nu harder nodig dan ooit"

Het is een mijlpaal. René Verhoogt van de stichting So Good uit Purmerend heeft het driehonderdste voedselkastje opgehangen. Dit keer in Hoorn waar er nog maar eentje was. Door de huidige hoge kosten voor levensonderhoud is het een noodzakelijke kwaad. "Het is harder nodig dan ooit", zegt René.

René is blij met elk kastje dat hij kan plaatsen. De witte houten kastjes worden speciaal gemaakt in een sociale werkplaats in Purmerend. Het idee is afkomstig uit Amerika en het is in wezen hetzelfde principe als de boekenkastjes die je al overal ziet. In het begin werd er cynisch op gereageerd, vertelt René. "Waarom zet je je boodschappen buiten? Is je koelkast stuk?" Dat is helemaal veranderd. "Nu zie je dat het mensen het een geweldig idee vinden omdat je verspilling tegengaat, mensen helpt en het doet iets in de buurt."

Buurtgevoel

Waarom heeft Wietske Geijetemam een kastje besteld? "Omdat ik het een heel mooi initiatief vind om eerder dingen te delen dan weg te gooien of te verspillen." En ook al was het haar idee, de buurt heeft het nu volledig omarmd. "We gaan het hier met z'n alllen doen." Een buurvrouw van Wietske vertelt dat het een hecht buurtje is. "We hebben op dit rijtje bijvoorbeeld alle achtertuinen samengevoegd zodat onze kinderen een grote, veilige speeltuin hebben."

Schaamte

René zag in het begin wel dat mensen moeite hadden om spulletjes uit de kastjes te pakken en er ook in te zetten uit schaamte. "Wat ik nu zie is dat mensen de schaamte voorbij zijn en dat komt denk ik door de enorme toename van de kastjes. Dat het geaccepteerd is om spulletjes te gaan halen of te brengen als je het nodig hebt."