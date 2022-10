De Peiling: ik maak mij zorgen over de oplopende coronacijfers

Snotteren, veel niezen en keelpijn. Het koudere weer heeft invloed op ons lichaam en de laatste weken is te merken dat meer mensen ziek worden, ook door corona. De coronabesmettingen nemen toe en het aantal covidpatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, is ook flink gestegen. Maak jij je zorgen over de oplopende coronacijfers?

Corona steekt weer de kop op en dat is te merken. Gisteren zijn er in totaal 3.982 positieve testen gemeld. De ziekenhuizen nemen steeds meer covidpatiënten op en het aantal bewoners met een positieve coronatest in verzorgingshuizen is ook flink gestegen, meldt het RIVM.

Vorige week lagen er 873 covid-patiënten in ziekenhuizen, inmiddels zijn dat er 1.160. Het aantal IC-patiënten is nog laag, maar het aantal opnames neemt wel toe. Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft het dreigingsniveau in de coronathermometer opgeschroefd van 'laag' naar 'verhoogd'. Dat is het tweede niveau op een schaal van 4.

Ouderen en kwetsbaren lopen risico

Het RIVM waarschuwt vooral ouderen en kwetsbaren om op te letten. In verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 23 procent. Het grootste risico lopen mensen van 70 jaar en ouder. Maar ook mensen met onderliggende aandoeningen hebben meer kans om ernstig ziek te worden. Kuipers roept ouderen op de herhaalprik te halen.