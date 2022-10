Gedenkteken voor veertien arbeiders die omkwamen bij aanleg van Afsluitdijk

Rijkswaterstaat werkt mee aan de plaatsing van het gedenkteken en een erfgoedstichting uit Harderwijk wil het financieren. Schrijver Bas Sleeuwenhoek heeft jaren gelobbyd voor het gedenkteken.

Tijdens onderzoek voor zijn in 2006 verschenen boek 'Het schrale eind', over een reis langs de bedwongen Zuiderzee, ontdekte hij dat er bij de aanleg van de Afsluitdijk arbeiders om het leven waren gekomen door verdrinking of andere ongelukken. Aanvankelijk kwam hij uit op acht slachtoffers; nu zit hij op veertien en hij sluit niet uit dat het er nog meer zijn.

Niet eenvoudig

Al in 2007 beloofde Rijkswaterstaat mee te werken aan de plaatsing van een gedenkteken voor de omgekomen arbeiders. Sleeuwenhoek moest dan wel sponsoren vinden om het te financieren. Dat bleek niet eenvoudig en het plan werd uitgesteld. Nu is het alsnog gelukt.

Zeker is dat het gedenkteken bij het Vlietermonument komt te staan. Maar hoe het eruit gaat zien, waar en wanneer het wordt geplaatst, is nog niet bekend.