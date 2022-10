Huis-aan-huisbladen zijn ongekend populair, maar stijgende kosten zorgen voor problemen

Stijgende kosten en teruglopende advertenties brengen de huis-aan-huisbladen in de problemen. De bladen vallen - mits de juiste sticker op de brievenbus - al decennia onverstoorbaar en geheel gratis op de mat. Precies deze laagdrempeligheid zorgt ervoor dat de bladen mensen bereiken die door andere media 'lastig te vinden' zijn, maar dat staat nu onder druk.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Bewoners die geïnteresseerd zijn in lokale journalistiek lezen of volgen het vaakst huis-aan-huisbladen, gevolgd door regionale dagbladen en regionale omroepen, valt te lezen in een onderzoek dat het Commissariaat voor de Media vorige maand publiceerde. Maar de bladen staan onder druk, ziet ook Enter Media, uitgever van onder andere WeesperNieuws, NaarderNieuws en Nieuwsblad voor Huizen. Zo zijn de (druk)kosten met wel 40 procent gestegen en dat is een flinke uitdaging. "Eerst hadden we natuurlijk corona, en nu de stijgende kosten. Huis-aan-huisbladen halen hun inkomen uit advertenties van bijvoorbeeld de detailhandel. Ook zij hebben last van hogere kosten, waardoor ze mogelijk besparen op advertenties", legt de directeur van Enter Media, Jolanda de Rijk de situatie uit. De Rijk is eveneens bestuurslid van Nederlands Nieuwsblad Pers (NNP), een brancheorganisatie voor lokale nieuwsmedia en vreest dat lokale bladen moeten gaan snijden in de uitgaven. "Veel gemeenten plaatsen advertenties in huis-aan-huisbladen en dat is naast de andere advertenties een belangrijke inkomstenbron. Mochten zij ook besparingen doorvoeren of besluiten de gemeentelijke berichtgeving via andere kanalen te verspreiden, dan wordt het heel lastig voor de bladen om te blijven bestaan. Eigenlijk wil je juist investeren in de journalistiek en kritisch kunnen zijn."

Quote "Voor een kapsalon die na corona altijd vol zit, heeft adverteren weinig zin" Christian van Goethem, Rodi Media

Dat beeld herkent Christian van Goethem marketingcoördinator van Rodi Media, een uitgever van lokale bladen in Noord- en Zuid-Holland. "Uiteraard merken we dat de kosten hoger zijn geworden, zo is de inkoopprijs van grondstoffen flink gestegen. Deze kosten worden deels doorberekend naar de adverteerders, maar we zien dat als je laat zien dat je veel aandacht besteedt aan lokale onderwerpen, inhaakt op relevante thema’s en kwalitatief sterke kranten maakt, je de lezer vast kan houden en de adverteerder de verhogingen begrijpt. Maar de focus op lokale content is daarvoor essentieel", legt Van Goethem uit. Ook voor de bladen die Rodi Media uitgeeft, zijn de advertenties van gemeenten van groot belang: "Wij werken veel met gemeenten samen. Je merkt toch dat mensen de kanalen van de gemeente minder snel vinden dan het katern met gemeenteberichten in onze bladen. Tevens kunnen we als huis-aan-huisbladen vertrouwen op een uniek stabiel bereik als massamedium de afgelopen jaren."

Nog maximaal twee edities Uit onderzoek van AT5 blijkt dat meerdere buurtkranten in Amsterdam het lastig hebben. Onder andere IJopener en Dwars door de Buurt hebben flinke gaten in de begroting door de stijgende kosten bij de drukker. IJopener wordt vijf keer per jaar bezorgd in de Indische buurt, het Oostelijk Havengebied en op IJburg en bewoners zijn enthousiast over de krant. Vanwege de stijgende kosten kunnen waarschijnlijk nog maximaal twee edities worden gemaakt. Volgens De Rijk hebben de problemen in Amsterdam er mogelijk mee te maken dat de gemeente daar geen gemeentepagina’s meer in de lokale kranten plaatst.

Quote "Buurtkranten leveren door een laagdrempelige toegankelijke informatievoorziening een belangrijke meerwaarde" Shula Rijxman, wethouder

Makers van de Amsterdamse bladen hopen dan ook op donaties, of van hulp van de gemeente. Wethouder Lokale Media, Shula Rijxman laat weten dat het college de zorgen begrijpt en zich inzet voor een structurele oplossing. "Buurtkranten leveren door een laagdrempelige toegankelijke informatievoorziening een belangrijke meerwaarde aan de verschillende stadsdelen. Ze bieden niet alleen informatie, maar vergroten ook de betrokkenheid van bewoners bij de buurt", stelt ze Rijxman. Ook kunnen de bladen volgens Rijxman een positieve invloed hebben op deelname aan buurtactiviteiten en het imago van een buurt verbeteren. Daarnaast kan het ook eenzaamheid bij buurtbewoners tegengaan. Een onderzoek hoe de gemeente de bladen kan helpen, loopt nog. De resultaten hiervan worden dit najaar verwacht. Hyperlokaal De Rijk benadrukt dat het juist de huis-aan-huisbladen zijn die mensen bereiken die lastig door andere media worden 'gevonden'. "Wij zijn hyperlokaal en juist het actieve karakter - je krijgt 'm sowieso in de bus - draagt eraan bij aan dat veel mensen de bladen lezen. Je bereikt ook de lastigere doelgroepen zoals bewoners die niet echt met nieuws bezig zijn, of bewoners met een migratie-achtergrond." Van Goethem: "Uit het onderzoek blijkt dat huis-aan-huisbladen zelfs de mensen bereiken die hebben aangegeven geen interesse te hebben in lokale media. Zo merken we dat mensen met een nee-nee-sticker de bladen alsnog meenemen als ze ze ergens zien liggen."