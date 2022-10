Tractorbestuurder na frontale botsing: "Ik hoorde dat hij niet eens had geremd"

Wie de beelden ziet na het ongeluk van een auto met een tractor kan alleen maar het ergste vrezen. Een tractorwiel is afgebroken, en van de auto is vrijwel niets over. Toch kunnen beide bestuurders het nog navertellen. "Het is een wonder dat we allebei nog leven", aldus de chauffeur van de tractor.

Hij is vandaag gewoon weer aan het werk. En nee, hij wil liever niet met zijn naam genoemd worden. "Dat voegt niks toe", vertelt de man. "Het gaat goed met mij, al ben ik wel wat stijf." Tegenligger reed lange tijd op verkeerde weghelft Nietsvermoedend rijdt hij gisteravond met z'n tractor over de Markerwaardweg in Venhuizen als hij de tegenligger, een 34-jarige met onbekende woonplaats, ziet aankomen. "Hij kwam op mijn weghelft terecht. Daar reed hij een lange tijd, wel 300 tot 400 meter." De politie bevestigt dat dit vermoedelijk inderdaad het geval was. Al wordt het ongeval nog onderzocht.

Quote "Ik hoorde dat er bij hem geen remsporen zijn gevonden" tractorbestuurder

Met de tractor, inclusief aanhanger, kan de bestuurder geen kant meer op. "Hij reed steeds harder, ik probeerde nog wel te remmen." Maar de enorme klapper is dan al niet meer te voorkomen. "Wat ik gehoord heb, is dat er bij hem ook helemaal geen remsporen zijn gevonden." Waarom de auto op de verkeerde weghelft reed en mogelijk niet heeft geremd is onduidelijk. Maar de klap is enorm en in de wijde omgeving van de Markerwaardweg te horen. De tractorbestuurder kan gewoon uitstappen, al beseft hij zich goed dat het ook heel anders had kunnen aflopen.



Automobilist was aanspreekbaar "De andere bestuurder was gelijk aanspreekbaar. Hij had in ieder geval een beenbreuk, maar hoe het verder met hem gaat weet ik niet. En ik hoop dat ik zelf me zo blijf voelen als nu, en dat het niet erger wordt komende week. Al ben ik wel enorm geschrokken, en heb ik vooral de psychische schade." Hoe het nu gaat met de automobilist is onduidelijk. Hij werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht.

