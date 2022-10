Nautisch erfgoed in zwaar weer: Helderse politiek wil dat gemeente gaat bijspringen

De 'nautische dames', zoals Blank ze gisteravond noemde tijdens de raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling, zijn volgens hem niet weg te denken uit Den Helder. Maar ze worden onderhouden door vrijwilligers, die inmiddels ook al op leeftijd zijn en niet worden vervangen door jongere hulpen. Dus dreigen de schepen te verdwijnen, als er niets gebeurt.

Het eenmalige bedrag van 50.000 euro dat de gemeenteraad vorig jaar beschikbaar had gesteld voor vernieuwing van De Bonaire was bedoeld als laatste zetje. Daarna moest de organisatie zichzelf redden. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Blank: "De vrijwilligers worden ouder en het komen tot een duurzame oplossing, voor de lange termijn, is erg moeilijk."

Blank ziet het als een maatschappelijk probleem, zo gaf hij aan, en zou willen dat de gemeente deze organisaties helpt. "Deze schepen zijn toch de dingen die Den Helder, Den Helder maken. Daar moeten we als overheid op enige manier bij betrokken blijven."

Logeeraccommodatie

Er zijn wel ideeën, schrijft onze mediapartner Regio Noordkop. Zo is voorgesteld de schepen om te vormen tot logeeraccommodatie, een bed & breakfast, al hebben de mensen die De Hoogeveen onderhouden al laten weten dat niet te willen. Ook zijn er gesprekken met het Marinemuseum, innovatiecentrum METIP en onderwijsinstellingen, maar nog niets concreets.

Ook vanuit de politiek is er nog geen concreet plan. Wethouder Fotigui Camara laat wel weten dat er in het eerste kwartaal van 2023 een startnotitie voor de ontwikkeling van Willemsoord komt. Daarin staat ook hoe het college wil omgaan met het nautisch erfgoed.