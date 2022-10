Conflict over kostenverdeling ambtelijke samenwerking voorbij: Enkhuizen trekt bezwaar in

Enkhuizen trekt het bezwaar tegen de kostenverdeling voor de ambtelijke samenwerking met Stede Broec en Drechterland (SED-gemeenten) in. De gemeente vond dat het jarenlang ten onrechte het meeste moest betalen, en wilde daar wat aan doen. Dat leidde tot flink wat irritaties, maar nu is er toch een akkoord gekomen.

Sinds de start in 2015 betaalde Enkhuizen jaarlijks 13 miljoen euro, 37 procent van het totale budget. Dat was omdat in eerste instantie die gemeente de meeste ambtenaren in bracht. Na nieuwe onderhandelingen was er al een nieuwe verdeling gekomen waarbij het aandeel van Enkhuizen lager zou zijn, maar daar nam de gemeenteraad geen genoegen mee.

De raad maakte bezwaar via een hoorzitting bij de Provincie om een verdeling af te dwingen waarbij iedere gemeente evenveel betaalt. "We maken evenveel gebruik van de organisatie. De partnergemeenten hebben jaren van Enkhuizen geprofiteerd. Misschien is Enkhuizen wel te loyaal geweest, maar we willen nu een eerlijke verdeling", zei hun advocaat toe.

'Absurd en beschamend dat we hier zitten'

Het leidde tot veel irritatie bij de partnergemeenten. "Absurd en beschamend dat we hier nu zitten", zei burgemeester Michiel Pijl van Drechterland. En dat gold ook voor de ambtenaren die voor de drie gemeenten werken en juist wachtten op een investering in de organisatie. "Het personeel is gefrustreerd, murw. Ze voelen zich in de steek gelaten", zo werd geciteerd uit een brief van de ondernemingsraad.

Enkhuizen kreeg geen gelijk van de Provincie en dreigde naar de rechter te stappen. Er werd zelfs al 50.000 euro voor een rechtszaak gereserveerd. Maar zover gaat het niet komen, want Enkhuizen heeft uiteindelijk toch besloten akkoord te gaan met de nieuwe verdeling die al klaar lag.

Totaalbudget omhoog, Enkhuizen betaalt minder

Om de werkdruk te verminderen gaat het totaalbudget met 1,5 miljoen euro omhoog, waardoor het ruim 34 miljoen euro wordt. Toch gaat Enkhuizen in de nieuwe verdeling minder betalen, namelijk zo'n 12,5 miljoen, terwijl de bijdrage van Drechterland iets stijgt en Stede Broec fors meer moet betalen.

Binnen de organisatie van de SED-gemeenten wordt tevreden gereageerd dat de verdeling nu alsnog is geregeld. "De komende periode willen we ons samen richten op de verdere ontwikkeling van de organisatie en thema's zoals de huisvesting van de SED", zo luidt de schriftelijke verklaring.

Dat betekent niet dat de kostenverdeling niet in een later stadium alsnog weer op tafel kan komen. Want in de volgende bestuursperiode (2026-2030) kan daar weer over gesproken worden. "Als hieraan dan behoefte bestaat en er gegronde redenen voor zijn. Dit in goed overleg tussen de drie gemeenten."