Geef je op voor het NH Jongerenpanel

Zit de bus altijd te vol, of rijdt-ie überhaupt niet meer? Moet je altijd overwerken omdat er te weinig collega's zijn? Of doen jouw ouders alles om energie te besparen en zit jij daardoor in de kou? In het NH Jongerenpanel kun jij meedenken over nieuwsonderwerpen en thema's die spelen onder jongeren uit Noord-Holland.