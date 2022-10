Gewonde bij frontale botsing tussen tractor en auto in Venhuizen

Op de Markerwaardweg in Venhuizen heeft er rond 20.00 uur vanavond een frontale botsing plaatsgevonden tussen een tractor en een auto. Daarbij raakte de inzittende van de auto gewond. Meerdere hulpdiensten werden ingezet en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk hoe de zware frontale botsing op de Markerwaardweg deze avond heeft kunnen gebeuren. In zowel de personenauto als in de tractor zat één inzittende, bevestigt een woordvoerder van de politie.

De toestand van het slachtoffer in de auto is op dit moment nog onbekend. Volgens een omstander zat de inzittende van de auto drie kwartier bekneld vast. De brandweer en andere hulpdiensten haalde het slachtoffer uit de auto.

Op de foto's is te zien dat het om een zware botsing gaat. De auto is total loss en ook ligt het wiel van de tractor eraf.

Onderzoek

"De weg is afgezet om verkeer tegen te gaan, dat heeft te maken met de zorg die we daar kunnen bieden", aldus een woordvoerder van de politie. Voor hoe lang de weg afgesloten blijft, is nog onduidelijk.

De politie is op de plek van het ongeluk om onderzoek te doen. "We zijn ter plaatse om de situatie na te gaan en het ongeval te duiden."