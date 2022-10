D66: grote schermen tijdens het WK alleen mét aandacht voor mensenrechten

Als het aan D66 ligt wordt er in Amsterdam alleen op publieke schermen naar het WK in Qatar gekeken als daarbij wordt gewezen op de mensenrechtenschendingen rondom de realisatie van het WK. Dat voorstel doet de partij donderdag in de commissie Algemene Zaken aan burgemeester Femke Halsema.

"Voor de realisatie van dit WK zijn mensen uitgebuit en onderworpen aan dwangarbeid, en volgens de Guardian zijn zelfs 6.500 gastarbeiders gestorven", aldus de Amsterdamse D66-fractie. "Arbeidsmigranten die bijvoorbeeld werken aan de bouw van stadions en de infrastructuur eromheen maken extreem lange uren in hoge temperaturen en worden soms maandenlang niet uitbetaald."

Meerdere grote steden in Frankrijk hebben vanwege de mensenrechtenschendingen besloten geen grote schermen en fanzones in te richten. D66 stelt in plaats daarvan voor om voor aanvang, tijdens de rust en na wedstrijden een informatiescherm te tonen dat wijst op de mensenrechten die zijn geschonden voor de realisatie van het WK in Qatar.

"Schijnwerpers op mensenrechtenschendingen"

D66-raadslid Rob Hofland: "Het WK gaat door en mensen zullen het massaal bekijken. Je bereikt dan het meest met het actief benoemen van misstanden. Op deze manier worden mensen zich bewust gemaakt van de verschrikkelijke omstandigheden waaronder gastarbeiders in Qatar hebben moeten werken. In plaats van ‘sportswashing’ voor de machthebbers in Qatar mogen de schijnwerpers op de mensenrechtenschendingen."

Of er inderdaad grote schermen tijdens het WK in de stad worden toegestaan is nog niet besloten. Het WK in Qatar gaat op 20 november van start.