OM eist bijna 3,5 jaar cel voor witwassen, oplichting én wil crimineel geld innen

Tegen de 24-jarige Uithoornaar die in februari werd opgepakt voor phishing en witwassen, is vandaag veertig maanden cel geëist. De man liep tegen de lamp toen de politie ontdekte dat hij zijn Mercedes in 2018 contant had afgerekend.

Die ontdekking deed de politie op 1 februari van dit jaar, nadat de politie in Uithoorn een Mercedes had aangetroffen die als gestolen geregistreerd stond. Uit de factuur bleek dat de man de auto voor 42.000 euro in Italië had gekocht, en dat bedrag contant aan verkoper had gegeven. Fraude Omdat de man al eens was veroordeeld voor fraude, rees bij de politie het vermoeden dat hij zich schuldig had gemaakt aan witwassen. Daarop startte de recherche een onderzoek en ontdekte dat de man zich schuldig zou maken aan phishing.

Wat is phishing? Phishing is het hengelen naar iemands gegevens en een vorm van digitale oplichting. Dat gebeurt via e-mail, WhatsApp en sms. Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse website gelokt, waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens invoeren en prijsgeven.