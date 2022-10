Angst en onzekerheid bij Huizer buurt over terugkeer gezinnen de Roef

Onzekerheid, angst en zorg overheerst bij de bewoners van de Roef in Huizen, want hoe is de situatie als straks de bewoners van de twee woningen terugkeren? Voorlopig is de dreiging op de beide adressen - ook al zijn de twee gezinnen begin juli al uit huis geplaatst - nog altijd groot. Dat zorgt ervoor dat de gemeente en de politie nu weinig perspectief kunnen bieden en de zorgen groeien bij de bewoners.

Maandagavond verzorgden de gemeente en de politie een bijeenkomst voor bewoners van de Roef en de Windvang; de aangrenzende straat. Uit dat gesprek, dat wel twee uur duurde, bleek dat de spanning in de buurt oploopt. "Dat gesprek ging gepaard met de nodige emoties", aldus burgemeester Niek Meijer. "Dat komt ook omdat het onduidelijk is waar we heengaan."

Bloedserieus

Eerst even terug naar begin juli. Op zondag 3 juli zijn de bewoners van twee woningen in allerijl uit hun huis gehaald in verband met een ernstige dreiging op hun huizen. Een week later ging er een explosief af, die één van de woningen ernstig beschadigde. Maar wat vooral duidelijk werd voor alles en iedereen is dat de dreiging bloedserieus is.

Lang bleef boven de markt hangen waar de dreiging nu mee te maken had. Pas veel later liet Meijer weten dat waarschijnlijk een conflict in het Nederlandse drugscircuit hierachter zit. Niet alleen in Huizen is een explosief afgegaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook in Tienhoven en Hoef en Haag. Volgens de politie hebben deze zaken met elkaar te maken.

Nieuw geluid

Nu dik vier maanden verder zit de schrik er bij veel omwonenden nog altijd goed in. Meijer bespeurt angst en onzekerheid. Een vuurwerkknal of een overvliegende helikopter is soms al een trigger voor sommigen. "Bij een nieuw geluid is het gevoel: Oh, het zal toch niet weer. Dat is vervelend en zorgt voor onrust", geeft de burgemeester aan. Een aantal van hen vindt steun bij de GGD en slachtofferhulp.