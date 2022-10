Veelbesproken WMO-vervoerder Amstelveen en Aalsmeer stopt ermee: "Onaangenaam verrast"

WMO-vervoerder Maasstad Regie Centrale (MRC) staakt per 1 november het vervoer van haar achthonderd cliënten in Amstelveen en Aalsmeer. Volgens de Amstelveense wethouder van Zorg en WMO Marijn van Ballegooijen stopt de vervoerder er zelfs helemaal mee, ook in thuishaven Rotterdam.

MRC wil dit nog niet bevestigen, omdat het bedrijf naar eigen zeggen eerst haar chauffeurs wil inlichten. De vervoerder laat weten morgen met een verklaring te komen. Wel heeft NH Nieuws inmiddels een mail ingezien waarin het bedrijf cliënten inlicht over het besluit. Wethouder van Ballegooijen laat aan mediapartners AAN! en RTV Amstelveen weten overvallen te zijn door het besluit van de vervoerder. "We waren onaangenaam verrast. Dat ze stoppen, maar ook de korte termijn waarop ze het werk neerleggen." In juli vertelde de gemeente nog aan NH Nieuws dat het weer de goede kant op ging met de vervoerder, die al een tijd onder vuur ligt. Ook het MRC was optimistisch. De weg naar boven was weer gevonden, claimde het directieteam. Tekst gaat verder onder foto.

WMO-vervoerder stopt ermee in Amstelveen - NH Nieuws

Sinds MRC het WMO-vervoer in Amstelveen verzorgt, stromen bij de gemeente de klachten binnen. De meeste klachten gaan over de lange wachttijden. Van Ballegooijen tikte MRC meerdere malen hard op de vingers. Hij legde de vervoerder in juli zelfs een boete van 2.000 euro op voor iedere maand dat de boel niet op orde was.

Diep door het stof De vervoerder ging diep door het stof. "Wij herkennen de klachten over het vervoer dat op dit moment ook niet het serviceniveau heeft zoals wij dat zelf ook willen leveren", zei een woordvoerder in april tegen NH Nieuws. "Dat spijt ons zeer, want we achten ons zelf zeker in staat die kwaliteit wel te kunnen leveren op basis van onze jarenlange ervaring." MRC gaf als reden voor de slechte service een tekort aan chauffeurs door de coronaperiode. Naar aanleiding van de boete, beloofde het bedrijf in een verbeterplan dan ook meer chauffeurs te gaan opleiden.

Quote "We achten ons zelf zeker in staat die kwaliteit wel te kunnen leveren op basis van onze jarenlange ervaring" Maasstad Regie Centrale (april)

Toch had de gemeente het besluit van MRC dus niet zien aankomen. Op 12 juli besloot Van Ballegooijen namelijk nog dat MRC geen nieuwe boete opgelegd zou krijgen, omdat hij genoeg verbeteringen zag. Het aantal klachten was toen afgenomen van 40 per week naar rond de 10 per week, liet de gemeente desgevraagd aan NH Nieuws weten. En ook het stiptheidspercentage - de mate waarin het bedrijf erin slaagt cliënten op de afgesproken tijden op te halen en af te zetten - ging volgens de gemeente de goede kant op.

'Opgelucht' De Amstelveense Lonneke Bikker geeft toe opgelucht te zijn na het horen van het nieuws. "Slechter dan slecht kon bijna niet, dus ik hoop dat het nu beter gaat." De vrouw heeft tweezijdige borstkanker gehad en is daardoor afhankelijk van het WMO-vervoer. Ook haar 84-jarige moeder maakt er gebruik van. Beiden moeten vaak wachten op de taxi en missen daardoor zelfs medische afspraken. Lonneke vertelt zondag nog een klacht te hebben ingediend bij zowel de vervoerder als de wethouder. "Ik had zondag een taxi besteld om met mijn vader naar mijn moeder te gaan, die zat tijdelijk in een verpleeghuis, taxi was veel te laat, chauffeur vertelde ons dat hij twee ritjes had om die tijd, eentje in Hillegom en ons in Westwijk." NH Nieuws maakte in april onderstaande reportage met Lonneke. Tekst gaat verder onder video.

WMO-taxi laat cliënten uren wachten - NH Nieuws