Schaatsster Irene Schouten verlengt voor vier jaar bij Team Zaanlander

"Na een heel hectisch jaar en een drukke zomer weet ik nog niet echt hoe ik ervoor sta. Pas na een aantal weken schaatsen weet ik wat mijn niveau is en vanuit daar ga ik mijn doelen stellen. Voor mij is het nu belangrijk om plezier te hebben", aldus Schouten.

De ploeg is volop in voorbereiding op het komende seizoen. Eén van de belangrijkste toernooien zal het WK afstanden in Thialf zijn. Dat toernooi is van 2 tot 5 maart in Heerenveen.

Presentatie

Vandaag was de officiële presentatie van Team Zaanlander. NH Sport was erbij en later vandaag verschijnt een video.