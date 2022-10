Eigenaar pas geopend restaurant enorm geschrokken na aanslag: "Alles is kapot"

Restaurant Ahlan is pas sinds augustus open, maar het pand aan Tussen Meer heeft nu al voor de derde keer in korte tijd schade opgelopen. Een valse start voor de drie chef-koks, die dit jaar voor het eerst op eigen benen wilden staan: "Je kan niet met een paar kogelschoten bepalen wie wel open mag blijven en wie niet."

Eigen zaak

Het is een klap voor Otman, die de afgelopen 12 jaar in verschillende restaurants in Amsterdam werkte en er al die jaren van droomde om een eigen zaak te beginnen. Nog geen twee maanden geleden opende hij het Noord-Afrikaanse restaurant in Osdorp, samen met oud-collega’s Ahmed en Hassan.

Tot nu toe gaat het de drie niet voor de wind. Nog geen twee dagen na overname raakte het pand al beschadigd toen een geldautomaat in de buurt werd opgeblazen. “We waren toen nog niet verzekerd, dus we moesten alles uit eigen zak betalen”, vertelt Otman. “70 tot 80 procent hebben we daarom zelf moeten repareren.”

Doelwit

En nu is het restaurant dus opnieuw beschadigd. Waarom het restaurant doelwit was, is ook voor Otman gissen, maar: “Ik denk dat er bepaalde zaken zijn die ons liever niet als concurrent hebben.”