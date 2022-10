Buurvrouwen Inge (82) en Dorothé (70) rapen peuken om zwerfvuil tegen te gaan

Als Dorothé van Schagen (70) uit Haarlem een aantal jaar gelden ontdekt dat veel Haarlemmers hun peuken en ander vuil op straat gooien, besluit ze samen met haar 82-jarige buurvrouw wekelijks vrijwillig een opruimactie te houden. Inmiddels bieden de twee ook stageplekken aan. "Laatst liepen zeven leerlingen met ons mee van het Kennemer College. Dat vond ik helemaal fantastisch."

Inge en Dorothé - De Stookkamer

Twee Haarlemse buurvrouwen, Inge Evers (82) en Dorothé van Schagen (70), zijn al vroeg uit de veren. Om 9:00 uur 's ochtends verzamelen zij zich voor broedplaats De Stookkamer in Haarlem. Ze dragen een gouden hesje en houden in hun ene hand een grijper en in de andere een vuilniszak. Ze rapen peuken van de straat. Af en toe roepen zij naar elkaar: "Kijk nou toch eens wat we hier hebben." Tekst gaat door onder de foto.

Dorothé, die vroeger werkzaam was als leerkracht, voelde die behoefte om vuil te ruimen al langer. "Ik ging altijd met de kinderen afval rapen op het plein." Toen de klimaatcrisis zich steeds meer begon op te dringen en zij de pensioenleeftijd bereikte, wilde zij zich actiever voor het milieu inzetten. In 2021 besluit ze met grijper en afvalzak het vuil op straat tegen te gaan. Een Dorotéetje Niet veel later sluit de 82-jarige buurvrouw Inge zich bij haar aan. Samen zijn ze inmiddels al bijna anderhalf jaar actief en lukt het hen steeds meer mensen voor afval rapen enthousiast te maken. "Ik heb vrienden die nu zeggen: wij gaan vanmiddag een 'Dorothéetje' doen. Zij gaan dan ook op stap om afval in de buurt op te ruimen. Het heeft dus echt effect." De peuken zijn volgens Dorothé het ergste. "Als je in een uurtje tijd al 350 sigaretten raapt, dan weet je dat het niet goed zit." Na een jaar hebben de dames daarom besloten naast zwerfafval ook peuken in te zamelen. Dat is volgens Dorothé hard nodig. "Eén peuk vervuilt tien liter water, wat allemaal in de bodem terecht komt."

Elke week is een andere straat in Haarlem aan de beurt. Laatst hadden de twee pensionado's zelfs zeven stagiaires van het Kennemer College. Zij liepen maatschappelijke stage. "Dat vond ik helemaal fantastisch." Na de wekelijkse opruimsessie drinken de vrouwen een goede bak koffie, want er moet ook ruimte zijn voor gezelligheid. Aan het eind van de dag wordt de stapel sigaretten nauwkeurig door Dorothé geteld. "Inge vindt dat te smerig." Inmiddels staat de teller op tienduizend. Tekst gaat door onder de foto.

De duizenden sigaretten bewaart Dorothé in haar schuur. De Haarlemmer, die ook werkzaam is als kunstenaar, had aanvankelijk het idee van de opbrengst een groot kunstwerk te maken. "Maar daar heb ik geen zin meer in. Ik zit al genoeg met mijn handen in de peuken." Meer bewustzijn Dat steeds meer mensen afval rapen, doet Dorothé goed. Toch hoopt ze dat het binnenkort niet meer nodig is. "Dat mensen roken, moeten zij zelf weten. Maar dat de peuken op straat worden gegooid, keur ik af. De straat is gemeenschappelijk terrein. En met onze aarde gaat het niet goed." Ze hoopt dan ook dat bij mensen het bewustzijn rondom het milieu groeit en aan dit soort praktijken snel een einde komt. Ondertussen is Dorothé hard op zoek naar een doel voor de duizenden sigaretten. Heb jij ideeën wat Dorothé met de duizenden sigaretten kan doen? Mail jouw tip naar [email protected] en wij brengen je met haar in contact.

Tip van Dorothé van Schagen "Voor mij was het destijds een behoorlijke stap om met een opzichtig hesje de straat op te gaan om afval te rapen. Maar ik constateerde al vrij snel dat mensen helemaal niet met jou bezig zijn. Mijn tip zou daarom ook zijn: schaam je niet en doe het gewoon. Je kan er andere mensen alleen maar mee inspireren."