Gooi NL V Lekker in pyjama naar school op Coming Out Day: "Iedereen mag hier zichzelf zijn!"

Pyjama's, sloffen en ochtendjassen op het schoolplein van het Lucent College in Hilversum vandaag. Hier vieren ze Coming Out Day in stijl: "In pyjama ben je jezelf en dat staat symbool voor deze dag. Hier mag je zijn wie je bent."

"Drie, twee, één..." De regenboogvlag gaat onder luid gejuich omhoog. "Iedereen mag hier zichzelf zijn," vertelt leerling Melle Mol. "Wie je ook bent. Wat je achternaam is, of je op jongens of meisjes valt, je huidskleur. Al ben je paars met gele stippen, alles is goed," zegt Melle. Het Lucent College is één van de scholen in 't Gooi die aandacht besteedt aan Coming Out Day, de dag waarop je mag uitkomen voor wie je bent en hoe je je voelt. "We vinden het superbelangrijk om als school een veilige omgeving te bieden," zegt directeur Cors Westerdijk. "Leerlingen in deze leeftijd worstelen vaak met hun identiteit. Wij willen een plek zijn waar je daarover kunt praten." Tekst gaat verder onder de foto.

Rachel Morssink/NH Nieuws

Film kijken en popcorn eten staan vandaag op het programma. De leerlingen hebben zelf het initiatief genomen voor deze pyjamadag. "Als je je pyjama aanhebt dan voel je je vrij en zit je lekker in je vel," aldus leerling Mats Vierkant. "En dat lijkt een beetje op uit de kast komen, dan voel je je eindelijk vrij." Voor leerling Sascha Spitsbaard is het ook persoonlijk een belangrijke dag. "Een aantal van mijn familieleden zijn homoseksueel en ook transgender. Dus ik vind het goed dat we op deze dag vieren dat je je mag uiten zoals je wil," aldus Sascha. Niet vanzelfsprekend Schoolpsycholoog Boukje Theeuwes heeft de leerlingen geholpen met de organisatie van deze dag. "We hebben op school een GSA, dat staat voor Gender Sexuality Alliance. Deze club leerlingen organiseren bijvoorbeeld Valentijnsdag, Paarse Vrijdag en dus ook Coming Out Day." Ze vindt het heel belangrijk dat een dag als vandaag gevierd wordt. "Het zou natuurlijk niet nodig moeten zijn, maar zolang deze thema's niet vanzelfsprekend zijn, is het goed dat we erbij stil staan," zegt Boukje. Daar is directeur Cors Westerdijk - gekleed in badjas - het mee eens. "En ik zou willen dat we niet alleen in Nederland, maar ook in heel de wereld veel meer aandacht besteden aan dit thema." Volgens hem mogen we trots zijn dat Nederland zo'n vrij land is. "En zelfs hier gaat het weleens mis. Maar als ik zie dat elders mensen vermoord worden vanwege hun seksuele voorkeur, dan roep ik op dat we deze strijd wereldwijd blijven voeren," aldus Westerdijk. En gaat op deze school alles goed? "Nou, op zich wel. Iedereen respecteert elkaar," vertelt leerling Sascha. "Maar het is toch fijn om op een dag als deze te laten zien dat iedereen gelijk is en dat je gewoon kan zijn wie je wil op deze school."