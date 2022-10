Horizon College hijst regenboogvlag tijdens 'Coming Out Day': "Moet zichtbaar blijven"

Trots hees Theya (17), leerling aan het Horizon College in Hoorn de regenboogvlag samen met wethouder Axel Boomgaars vanwege de 'Coming Out Day'. "Ik denk dat het belangrijk is om er open over te blijven praten, zodat het meer geaccepteerd wordt." De vlag mag dan symbolisch zijn, maar binnen de schoolmuren is sinds anderhalf jaar de Rocky Rainbow Road. Een groep die speciaal gericht is op studenten uit de LHBTQIA+-gemeenschap.

"Het is heel belangrijk dat we de Rocky Rainbow Road hebben", legt Thiya uit. Ze is één van de inmiddels zeventig leden. "Het is oké om zo te zijn. Op de middelbare school vond ik het lastig om over mijn geaardheid te praten, maar tegenwoordig ben ik daar heel open over."

"Het is opvallend dat de Rocky Rainbow Road binnen één jaar zo is gegroeid is", vindt Erica Krijgsma, woordvoerder van de onderwijsinstelling."Ze komen eens per maand bij elkaar om iets leuks te doen en samen te zijn."

Het initiatief is in coronatijd ontstaan om eenzaamheid onder LHBTQIA+-jongeren tegen te gaan en netwerken te versterken. Eerst waren er alleen digitale bijeenkomsten, maar sinds een jaar komen de mbo-studenten fysiek bij elkaar en dat vinden de studenten erg prettig.