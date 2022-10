8 jaar cel voor zware mishandeling van medewerker van fietsenstalling in Purmerend

Het destijds 59-jarige slachtoffer was die avond aan het werk in de fietsenstalling als fietsenmaker en toezichthouder. De dader kwam vlak voor sluitingstijd zijn kantoor binnen. Hij werd met een hamer tegen het gezicht en hoofd geslagen en alleen en zwaargewond op de vloer van het kantoor in de fietsenstalling achtergelaten.

Volgens de rechtbank Noord-Holland "heeft de verdachte zich in een zeer kort tijdsbestek schuldig gemaakt aan diefstal van goederen, en een poging tot gekwalificeerde doodslag. Dat is een van de zwaarste delicten die de Nederlandse wetgeving kent."

Het slachtoffer is de volgende ochtend is een plas van zijn eigen bloed aangetroffen. Wat de aanleiding is geweest voor het brute geweld is niet duidelijk geworden. Het slachtoffer kan zich er weinig meer van herinneren.