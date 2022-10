Sportduiker geeft eeuwenoude scheepsbel oorlogsschip "met liefde" terug aan Zweden

Het duurde twintig jaar, maar Zweden heeft eindelijk officieel de scheepsbel terug die voor de kust van Texel is opgedoken. De bel komt van een Zweeds oorlogsschip dat in 1781 voor de Nederlandse kust is gezonken. Sportduiker Hugo Raven dook de scheepsbel op in 2002 en startte een zoektocht naar de herkomst. De officiële overdracht van de bel is vandaag in Stockholm in het bijzijn van koning Willem-Alexander. Hugo Raven is er bij: "Ik had gehoopt op een beetje bombarie, maar dit had ik niet verwacht."

De eeuwenoude scheepsbel van het Zweeds oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina - Hugo Raven

Sportduiker Hugo Raven uit Andijk gaat nog even terug naar die bijzondere junidag in 2002: "We gaan duiken zoals altijd. We hadden besloten op wrakken te duiken en iets buiten het wrak kwam ik de bel tegen. Die stak een beetje uit en ik heb het verder uitgegraven. 'Jeetje Greetje dat is de bel', dacht ik." Raven heeft op dat moment geen idee van welk schip de bel is. "Ik ben op onderzoek uitgegaan. Op de bel staat 'IHOLM 1738'. Iholm is een van de Deense eilanden. Daar heb ik musea aangeschreven. Zij zeiden dat het een Zweedse bel is. Toen heb ik Zweden aangeschreven." Uiteindelijk bevestigde het maritiem museum in de Zweedse havenstad Karlskrona dat het om een scheepsbel van de Prinsessan Sophia Albertina ging. Tekst loopt door onder de foto.

Sportduiker Hugo Raven naast de Zweedse scheepsbel in Stockholm: "Met liefde teruggegeven" - privéfoto Hugo Raven

Het oorlogsschip Prinses Sophia Albertina maakte onderdeel uit van een Zweeds konvooi dat handelsschepen moest beschermen. Op 20 augustus 1781 was het schip onderweg van Spanje naar Zweden waar het in slecht weer strandde voor de kust van Texel. De Leeuwarder Courant schreef over de schipbreuk: "Den 20sten, s nachts ten 11 uuren, is op de Haaks gestrand het Zweedsch Oorlogschip de Sophia Albertina". Het schip is door de golven in stukken geslagen. Slechts 31 van de 450 bemanningsleden overleefden de schipbreuk.

Quote "Den 20sten, s nachts ten 11 uuren, is op de Haaks gestrand het Zweedsch Oorlogschip de Sophia Albertina" leeuwarder courant, 29 augustus 1781

De bijzondere vondst is hoe dan ook een droomvangst voor Raven. Toch was het voor hem belangrijk dat de scheepsbel teruggaat naar Zweden. Hij heeft het zelfs in zijn testament laten zetten dat de bel teruggaat naar de eigenaar. "Maar ik geef hem liever bij leven terug", vertelt hij lachend vanuit Stockholm. "Ik geef hem met liefde weg. Dat heb ik vanaf begin af aan gezegd. Het is zo'n belangrijke bel dat ie terug moet naar Zweden." Tekst loopt door onder de foto.

Het Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina - Rijksdienst Cultureel Erfgoed