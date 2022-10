Man (25) opgepakt voor illegale puppyhandel op Marktplaats

Een 25-jarige man is gisteren in Amsterdam opgepakt voor illegale handel in puppy's. De man zit nog vast. De puppyhandel kwam aan het licht door een undercoveractie van House of Animals.

De dierenwelzijnsorganisatie had op Marktplaats een deal gesloten met de man. Daarbij was het niet mogelijk om bij de handelaar langs te komen. De pup, een Pomeriaan die in Bulgarije is geboren, werd aan de deur afgeleverd.

Te jong

De pup werd kort na de levering nagekeken door een dierenarts. Die constateerde dat het hondje veel te jong was om verkocht te mogen worden. House of Animals informeerde de politie die de man vervolgens aanhield.

"Alles aan deze pup is illegaal", zegt Karen Soeters van House of Animals. "Hij was nog geen tien weken oud, terwijl puppy's minimaal vijftien weken oud moeten zijn voordat ze verkocht mogen worden. Ook het paspoort, waar de vaccinaties in moeten staan, klopte niet. De stickers zagen eruit alsof ze waren uitgeknipt en opgeplakt."

Zwart op wit

Soeters merkt op dat ze bij dit soort undercoveracties niet over één nacht ijs gaan. "We willen vooraf echt onderzoek doen, zodat we alles zwart op wit hebben. In dit geval was er voldoende bewijs om in actie te komen." Het is de tweede keer dat er een aanhouding plaatsvindt na een undercoveractie van House of Animals.

Soeters is blij met de hulp van de Amsterdamse politie. Volgens haar handelen zij, in tegenstelling tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), wél adequaat. "Als wij een dossier met bewijs bij de NVWA aanleveren, blijft het bij een waarschuwing. Maar als er niet echt wordt ingegrepen, kun je gewoon zeggen dat hondenhandel in Nederland loont. De Amsterdamse politie werkt wel mee als wij een illegale handelaar op het oog hebben. Dat vind ik echt fantastisch."