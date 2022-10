De Peiling: ik poep alleen maar thuis

De angst om te poepen komt al uit het verleden. Volgens 'poepdokter' Nienke Gottenbos zijn we als mensen bang om uit de groep gestoten te worden als we iets doen wat niet de sociale norm is. Poepen valt daar ook onder, ook al doet iedereen het. De huidige maatschappij draagt ook een handje bij aan poepangst. Steeds meer lichamelijke eigenschappen worden als vies beschouwd, denk dan bijvoorbeeld aan schaamhaar of zweten.

Tips

Heb je poepangst en wil je hier iets aan doen? Gottenbos raadt aan om een noise canceling koptelefoon op te doen als je gaat poepen op een openbaar toilet. Ook kan het helpen om je ogen te sluiten en te doen alsof je thuis bent. Het belangrijkste blijft: ga als je moet en neem de tijd.

Hoe zit het bij jou? Poep jij alleen maar thuis of maakt het je niks uit waar je je behoefte doet?