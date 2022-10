Klimop niet snoeien: insecten smullen er nu nog even van

Voor insecten is de nu bloeiende klimop superfood nummer één! Snoeien is daarom even geen optie. Nu de winter nadert zijn veel insecten driftig op zoek naar de laatste bloemen om voor de winter nog even extra op gewicht te komen of een voedselvoorraad aan te leggen. Ze komen massaal af op de klimopbloemetjes.

Doorgaans is klimop een wat saaie, groenblijvende plant die muren bedekt, zelfs in de schaduw. Maar aan het eind van het jaar veranderen de bladeren van vorm: ze worden ronder en gaan wat verder van de muur afstaan. Er vormen zich bolletjes met uitsteeksels die in deze tijd subtiel geel kleuren: de bloemen! Als je er dicht bij gaat staan kan je de nectar ruiken. Dat trekt ontzettend veel insecten aan.

Als je naast een bloeiende klimop staat, kan je de insecten horen zoemen. Wespen zie je nu veel, bijen, maar ook verschillende soorten zweefvliegen. Die zien er een beetje uit als de liefdesbaby van een wesp en een vlieg. Ze steken niet hoor!

Naast superfood voor insecten is de klimop ook een favoriete snack van merels. In het voorjaar zijn de bloemetjes van nu veranderd in donkere bessen. Daar smullen merels van. Het is ook een prima plek voor winterkoninkjes om een nest in te maken en heel veel insecten vinden er in de winter een schuilplek. En daar proberen vogeltjes ze dan weer uit te peuteren.

Klimkikker

NH's natuurverslaggever Stephan Roest heeft veel klimop in de tuin. En een vijvertje. Dat levert iets bijzonders op: "Als ik aan het eind van de zomer in de tuin zit, hoor ik soms geritsel in de klimop. Dat is dan meestal een kikker die tot bovenin de klimop klautert. Ik weet niet zo goed wat ze daar doen, een schuilplaats zoeken? Of insecten en vliegen vangen? Het zijn geen bijzondere klimkikkers of zo hoor. Gewoon bruine kikkers uit de sloot, maar dan op twee meter hoogte."

Het kan verleidelijk zijn om de wat chaotische klimop te snoeien. Maar wacht daar nog even mee tot nadat in het voorjaar de merel van de besjes heeft gesmuld. Stephan: "Ik knip de klimop meestal wat terug in maart, april of zo. Maar niet overal, sommige stukjes laat ik expres rommelig. Die zijn het volgende jaar weer aan de beurt. Van die afwisseling houden insecten en vogels. En die vind ik zelf dan weer leuk om te zien als ik in de tuin zit."