Herfstvakantie: wat is er te doen in West-Friesland?

Nu de herfstvakantie begonnen is, staan er een aantal leuke activiteiten op het programma in West-Friesland. In dit overzicht laten we je zien waar je onder andere naartoe kunt de komende twee weken. Zo is er onder meer een Oudhollandse kermis in Enkhuizen, een voetbalclinic in Spanbroek en zijn er lezingen en een speurtocht in West-Friese musea.

Zuiderzeemuseum / Madelon Dielen

Tijdens deze herfstvakantie strijkt de Oudhollandse kermis neer in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. In het museum kun je gratis een ritje maken in een van de attracties uit de jaren '20 van de vorige eeuw. Onder meer de zweefmolen en de carrousel draaien sinds gisteren, en nieuw dit jaar is de welbekende rups. Ook staat er een suikerspinkraam en kunnen kinderen popcorn bestellen. In het museum worden tevens poppen-voorstellingen gegeven. En kinderen kunnen allerlei bordspellen spelen in het koffiehuis Hoorn, zoals het West-Friese bordspel Keezen. Zaterdag 29 oktober worden 's avonds alle lichten aangezet voor de 'Avond in het Buitenmuseum'. De Waterhoorn Tijdens de herfstvakantie verruimt De Waterhoorn haar openingstijden. Doordeweeks is het Hoornse zwembad geopend tussen 9.45 en 18.00 uur voor vrijzwemmen. In het weekend gelden de normale openingstijden. In de Waterhoorn kan iedereen ’s ochtend spelen op een grote waterspeeltuin. Daarnaast worden er grote matten in het wedstrijdbad neergelegd, en kunnen kinderen duiken van de startblokken of in de stroomversnelling gaan. Op vrijdagavond organiseert het zwembad een grote zwemdisco. Muizenplaag In het Museum van de Twintigste Eeuw in Hoorn heerst deze herfstvakantie een heuse muizenplaag. Uiteraard geen echte muizen, maar onderdeel van een muizen-speurtocht "Ze zitten op de gekste plekken. Kinderen zien ze eerder dan grote mensen en kunnen ook beter door de knieën om te zoeken. Er zijn zeker 25 muizen die zich in onze museumzalen verstopt hebben. Als kinderen ze kunnen vinden krijgen ze van het museum een leuke attentie", zegt museumdirecteur Hans Stuijfbergen. Niet alleen kunnen de muizen in het museum opgespoord worden, maar ook kan er gekeken worden naar de originele Muizenhuis-interieurs van de Amsterdamse Karina Schaapman. In het muizenhuis zijn meubels gemaakt van oude spullen, zoals dopjes van tubes tandpasta en lucifers. In het museum kunnen kinderen ook een eigen muisje maken van wc-rollen. Voetbalschool Kinderen die het leuk vinden om te voetballen kunnen deze herfstvakantie deelnemen aan een clinic van Stefan Dol. Met zijn eigen voetbalschool trekt hij deze week langs verschillende verenigingen in West-Friesland, zoals VVS’46 in Spanbroek. Tijdens de clinic kunnen voetballers tot 17 jaar op maandag, dinsdag en vrijdag trainingen krijgen van Stefan, die dit seizoen trainer is geworden bij de onderbouw van FC Volendam. Het programma start met een zaaltraining van anderhalf uur, gevolgd door een gezamenlijke lunch. Aansluitend wordt de clinic verder gehouden op het voetbalveld. Stoommachinemuseum De ketel van het Stoommachinemuseum in Medemblik draait sinds gisteren weer op volle toeren. Verschillende stoommachines worden de komende twee weken uitgelicht. Daarnaast is het met miniatuurstoommachines mogelijk om zelf stoom op te wekken, en te ontdekken wat stoomkracht met een machine doet. Ook heeft het museum andere activiteiten. De tekst gaat verder onder deze afbeelding.

Zo is de museumprofessor aankomende zaterdag en het daarop volgende weekend aanwezig om allerlei experimenten uit te voeren, waarbij geholpen kan worden. Onder meer wordt uitgelegd wat het condenseren van stoom is met behulp van een soeplepel en koud water. Ook kun je ontdekken wat het verband is tussen druk en temperatuur. Op zondag 23 oktober Wordt de kunst van het glasblazen gedemonstreerd. Schayenne Schaaf legt uit wat glasblazen is, en kan helpen bij het maken van een eigen glas-figuur. IJsbaan de Westfries En in de herfstvakantie zijn is IJsbaan de Westfries de hele week open, ook op de maandagmiddag. Jongeren tot en met 16 jaar kunnen 's middags schaatsen met 50 procent korting. Ook zijn er ieder middag om 14.30 allerlei leuke clinics: fungames, kunstschaatsen en ijshockey. Hiervoor hoef je, jezelf niet aan te melden, maar kan je op de dag zelf een kaartje bij de receptie halen.