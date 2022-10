NS-medewerker mishandeld op Stationsplein in Hoorn, dader vlucht

Een NS-medewerker is maandagavond mishandeld op het Stationsplein in Hoorn toen hij een man aansprak die op een noodknop van de toegangspoortjes had gedrukt. De verdachte nam daarna de benen.

Inter Visual Studio

De mishandeling vond rond 22.35 uur plaats. Een man drukte op een noodknop van de poortjes, waardoor de toegangspoortjes opengingen. Een medewerker van de NS sprak de man hierop aan, waarna hij een klap in zijn gezicht en op zijn hoofd kreeg. Daarna ging de verdachte er vandoor. De politie heeft een signalement van de verdachte vrijgegeven: het gaat om een man met een lichtgetinte huidskleur en zwarte krullen. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en droeg een zwart joggingpak met rood, zwarte schoenen. De politie zoekt naar getuigen. Het incident is bij de NS bekend. "Wij keuren dit geweld naar ons personeel ten zeerste af. De medewerker is erg geschrokken van deze heftige gebeurtenis", laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Er is aangifte gedaan. Uit het onderzoek moet naar voren komen wat hier precies gebeurd is. De NS laat nog weten hoe met de medewerker gaat.

De politie zoekt getuigen van een mishandeling op het Stationsplein in Hoorn. Dit gebeurde rond 22.35 uur bij het NS-station.



Lees verder:https://t.co/cjZE54FNor — Politie NoordHolland Noord (@POL_NHN) October 11, 2022