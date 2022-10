Omgetoverde Richard Douma is nu marathonloper: "Bizar, zowel mentaal als fysiek"

Voorheen was Douma een specialist op de 800 en 1.500 meter en bezit hij het Nederlands record op de 5 en 10 kilometer. Sinds dit jaar focust Douma zich pas op de langste afstand in het atletiek. "Dit was voor mij het moment", vertelt Douma, die samen met zijn coach in coronatijd het uitgelezen moment zag om de overstap te maken.

Rotterdam

In april van dit jaar stond Douma aan de start van de Marathon van Rotterdam. Daar beleefde hij zijn vuurdoop op wedstrijd over 42 kilometer en 195 meter. Douma eindigde als elfde en liep een tijd van 2 uur, 12 minuten en 21 seconden. "Bizar, zowel mentaal als fysiek. Het is gewoon heel wat anders en dat maakt het zo mooi", zegt Douma.