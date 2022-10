Spiegeldieven slaan ook bij Tesla's in Amsterdam-Osdorp toe

Opnieuw is er een groot aantal spiegels van Tesla's in de stad gestolen. In de nacht van zaterdag op zondag sloegen de dieven toe in Osdorp.

"Een slechte zaak ja", vertelt iemand uit de wijk. "Wat ik begrepen heb, is dat het echt door professionals gebeurt. Ze hebben professioneel gereedschap. Heel vakkundig wordt het weggehaald."

Hij denkt dat ze 'goed verkocht worden'. "Als mensen van wie ze de spiegels gestolen hebben geen nieuwe spiegels kunnen betalen, dan komen ze bij dat soort mensen terecht. Er zit handel in denk ik."

Een Tesla-eigenaar die nog wel spiegels heeft, zegt dat er in de buurtwhatsapp over de diefstal geschreven werd. "Het is natuurlijk hartstikke waardeloos om dat te horen."

Een dag eerder bleken de spiegels van zeker vijftien Tesla's te zijn gestolen in de Cremerbuurt in West. Er is nog niemand aangehouden voor de diefstallen.