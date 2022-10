'Drillsergeant' Andreas Miralis maakt ZV De Zaan klaar voor Europees debuut

Donderdag begint het EC-toernooi in het Griekse Saloniki. De Noord-Hollanders zitten in een poule met VK Solaris (Kroatië), Ludwigsburg 08 (Duitsland), Montpellier WP (Frankrijk), CN Echyade (Spanje) en PAOK Saloniki (Griekenland). De vier beste teams gaan door naar de volgende ronde.

"Wij zijn al heel blij dat wij Europa in kunnen"

Dat de Zaankanters Europa ingaan is niet vanzelfsprekend. Veel teams trekken zich namelijk terug, omdat ze het financieel niet kunnen bolwerken. Naast de traditionele sponsoring zamelden de spelers van ZV De Zaan zelf ook geld in.

Dat deden ze via verschillende acties. Zo organiseerden ze een barbecue en zetten de spelers zichzelf in als caddybij het golfen. "Wij zijn al heel blij dat wij Europa in kunnen. Wij doen er dan wat voor en ik vond het nog wel leuk ook", vertelt speler Thomas Lucas.

De groepsfase in Saloniki is van 13 t/m 16 oktober.