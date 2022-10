Informatieloket voor Oekraïners blijft hard nodig

Het Haarlemse informatieloket van het Rode Kruis voor Oekraïense vluchtelingen opende een half jaar geleden haar deuren en sindsdien kloppen er maandelijks tweehonderd Oekraïners aan voor hulp. In tegenstelling tot de verwachting is de hulpvraag nog steeds hoog en daarom blijft het loket voorlopig bestaan. Ze breiden zelfs uit met een extra spreekuur bij Rasom in de Gierstraat.

Het loket opende begin april met een desk in het pand van het UWV aan de Zijlsingel en dit bleek hard nodig. De gemeente Haarlem werd namelijk overspoeld met vragen van vluchtelingen en kon die vragen niet allemaal even snel beantwoorden. Met de komst van het informatieloket werd de gemeente ontlast en de Oekraïners geholpen.

Dankzij de nauwe samenwerking van het Rode Kruis met het UWV, de gemeente, Vluchtelingenwerk en de GGD is het gelukt om veel kennis te vergaren om vluchtelingen bij hulpvragen te helpen. "In het begin kwamen ze met vragen over leefgeld en huisvesting", zegt Liesbeth de Gouw, locatiecoordinator van het informatiepunt. "Nu mensen een beetje gesetteld zijn komen er andere vragen, over bijvoorbeeld huisartsen, tandartsen en het aanvragen van een DigiD."

Uitbreiden

Tot haar verbazing is het aantal hulpvragen in de afgelopen maanden niet afgenomen. Wekelijks komen er weer nieuwe vluchtelingen die zich bij het informatiepunt melden. Dat maakt ook dat afschalen geen optie is en het loket besloot om uit te breiden met een spreekuur bij Rasom. "Het is nog een pilot, maar afgelopen vrijdag zijn we daar al begonnen."

Rasom is een club met vrijwilligers die een half jaar geleden startte met een inzamelingsactie voor Oekraïne nadat de oorlog daar was uitgebroken. De organisatie nam al snel serieuze vormen aan en trok in het oude V&D-pand. Dit werd ook een dagcentrum waar Oekraïense vluchtelingen bij elkaar komen.

Vanaf nu kunnen Oekraïners met hulpvragen daar op vrijdag tussen 10.00 en 11.30 uur terecht bij het spreekuur van het informatieloket. "We zijn er om te laten zien dat het informatiepunt bestaat en we kunnen ook hulpvragen opnemen, als het lukt beantwoorden we ze gelijk. En als we dat niet kunnen, dan noteren we de vraag en gaan we daarna de hulp zoeken die nodig is", zo vertelt De Gouw.

Het informatiepunt van het Rode Kruis is een succesverhaal en doet het zo goed dat er ook Oekraïense vluchtelingen van buiten de regio Kennermerland naar Haarlem worden gestuurd. "We kijgen ze zelfs uit Rotterdam en het oosten van het land. Daar hebben ze gezegd dat ze maar naar Haarlem moeten gaan, want daar helpen ze je verder."

Liesbeth de Gouw is zelf dagelijks op het informatiepunt aanwezig en ziet de enorme wilskracht en het doorzettingsvermogen van de Oekraïners om hun leven zo goed mogelijk op te pakken hier in Nederland. "Ze laten niet zo snel emoties zien. Maar dat komt soms later wel als ze hier al een tijd zijn en we ze vaker gezien en gesproken hebben. We hebben toch ook een soort vertrouwensband met ze opgebouwd."