Omwonenden geschokt door fatale brand in Amsterdam-Oost: "Dit is echt verschrikkelijk"

De brand die afgelopen nacht ontstond in een woning aan de Mauritsstraat in Amsterdam-Oost had een dodelijk slachtoffer tot gevolg. De bewoner van de woning is overleden, en daar zijn omwonenden erg van geschrokken. De eerste mensen die hun huis uit voorzorg moesten verlaten, mochten aan het eind van de ochtend weer terug hun huis in.

Dode bij brand in Oost+ - NH Nieuws

"We werden wakker en dachten dat het overlast was", vertelt het stel dat naast de uitgebrande woning woont. De brandweer werd rond 04.30 uur vannacht gealarmeerd over de brand, net naast de Amstel. "Ik werd wakker van de geur, toen ik op mijn balkon de hoek om keek, zag ik vlammen uit de woning slaan", zegt een vrouw die al de hele nacht wakker is. De buren van het stel werden wakker door geluid bij de buurvrouw: "We wisten niet goed wat er werd geroepen, maar het was heel luid. Toen we de hitte voelden wisten we dat het brand moest zijn en dat zag mijn vriendin ook toen ze uit het raam keek. Het was wel echt eng." De bewoners van twintig huizen uit het blok zijn 's nachts geëvacueerd. "Als je gaat slapen verwacht je niet dat dit gebeurt", zegt een man die zijn hond altijd uitlaat in de straat.

Een bekende van de buurt De bewoner van de woning is een vrouw, meer dan dat kan de politie op dit moment nog niet zeggen. "Ze was een bekende van de buurt", vertelt een man die om de hoek woont. "Men zag haar vaak op straat lopen en spullen zoeken." "We wisten dat ze van de gas en elektra is afgesloten. Ze vroeg een paar dagen geleden om kaarsen bij de buren om warmte en licht te maken. Ik hoop niet dat dat de oorzaak is, dat is natuurlijk ook maar speculeren", zegt een buurman. De politie en brandweer doen nog onderzoek naar het ontstaan van de brand, daar kan nog niets over worden gezegd: "Speculeren heeft weinig zin, wij weten ook nog niet hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Lees ook Play Amsterdam Play Vrouw overleden bij uitslaande brand in Amsterdam-Oost