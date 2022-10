Cor en Marja radeloos nadat camper is gestolen: "Meer dan 40 jaar voor gespaard"

In de nacht van zaterdag op zondag de geliefde camper van Cor en Marja gestolen. De luxe vakantiebus is nog niet teruggevonden en dat maakt het stel radeloos. "Ik heb nog niet kunnen huilen. Ik ben nu alleen bezig om ons bezit terug te krijgen. Actie, actie, actie," zegt Marja geëmotioneerd maar vastberaden.

De Globescout R van het merk Globecar stond keurig aan de Landscheidingskade, vlakbij het huis van het echtpaar Maas. Toch hebben onverlaten het voor elkaar gekregen om de populaire camper mee te nemen. "Er rijden er vele exemplaren rond van dit type. Dat maakt onze zoektocht nog ingewikkelder."

Zoeken is nu dus het credo. Marja: "Op dit ogenblik is mijn man weer druk aan het speuren in Amstelveen en omgeving. Ervaringsdeskundigen op camperfora op internet zeggen dat dieven vaak een paar dagen de camper in de buurt stallen om daarna met de noorderzon te verdwijnen."

Zoektocht

De zoektocht heeft nu dus de hoogste prioriteit. Maar de diefstal van de twee jaar jonge camper is als een mokerslag aangekomen bij de familie Maas. "We hebben hier veertig jaar voor gespaard. 50.000 euro. En dan dit." Wat de verzekering dekt, is nog niet bekend.

Cor en Marja hopen op de kracht van social media. Het is nog de vraag of dat iets oplevert, maar hun bericht over de diefstal wordt online in ieder geval veel gedeeld. Ook krijgen ze veel tips om de kans te vergroten dat ze hun camper terugzien. Bijvoorbeeld om het voertuig te melden bij de havenpolitie. Nadat ze zijn gestolen worden campers namelijk vaak verscheept.

Schering en inslag

Volgens Marja is het met diefstal van campers schering en inslag. "Als je rondkijkt op de diverse camperfora zie je regelmatig berichten voorbijkomen van gestolen campers."

Cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) bevestigen deze stelling. Vorig jaar zijn er in Nederland 93 campers gestolen. De teller stond dit jaar op 11 september al op 91. In Amsterdam en omgeving zijn er dit jaar slechts vijf stuks ontvreemd. De camper van Cor en Marja is daarbij nog niet meegeteld.

Track & Trace

"Wij blijven dan ook aandacht vragen voor preventiemaatregelen," zegt André Bouwman van het LIV. "Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een bearlock (mechanisch beveiligingsysteem, red.) of een track & trace-systeem."

Cor en Ria blijven samen met vrienden en bekenden stug doorzoeken naar hun Globescout R."We hebben de hoop nog niet opgegeven en vragen iedereen om onze oproep te delen," besluit de gedupeerde Marja.