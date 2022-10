Voorlopig geen megadoeken in de Arena door strengere handhaving en 'budgetkwestie'

Er zijn voorlopig geen enorme spandoeken meer te zien in de Johan Cruijff Arena. Supporters hebben er te weinig budget voor en Ajax laat daarnaast weten dat de toepassing van de regels zijn aangepast en de handhaving daarvan is aangescherpt.

Vorige week schreef de 'graffiti crew' van de F-Side op Instagram dat er voorlopig niet meer uitgepakt wordt met grote spandoeken. Een woordvoerder van Ajax laat vandaag weten dat de aangescherpte handhaving te maken heeft met een brand die in maart uitbrak tijdens een sfeeractie voorafgaand aan de Klassieker.

Verf vatte vlam

Spandoeken die groter zijn dan één vierkante meter moeten al jaren gemaakt zijn van brandvertragend materiaal of bewerkt zijn met een brandvertragend middel. Dat bleek tijdens de brand ook het geval te zijn. Toch vatte de verf op het spandoek zelf wel vlam.

Verder is er na de brand ook wel eens vuurwerk afgestoken onder spandoeken. Ajax maakte zich daarom zorgen en wilde scherper toezien op de veiligheid van de supporters.

Graffitiwand

De brand zorgde ervoor dat de graffitiwand bij de F-Side beschadigd raakte. De wand is nog steeds niet volledig hersteld. Dat is de tweede reden dat de supporters voorlopig geen megadoeken meer maken. "Op dit moment hebben we dus te maken met een budgetkwestie en heeft de graffitiwand prioriteit", schreven ze op Instagram.

Het ging tijdens de brand om een eerbetoon aan de in 1997 overleden Ajax-supporter Carlo Picornie. Hij kwam 25 jaar geleden om bij de 'Slag bij Beverwijk', een massale vechtpartij tussen hooligans van Ajax en Feyenoord bij een weiland in Beverwijk.

Beelden van de brand in maart: