Achtervolging, crash en waarschuwingsschoten in Beverwijk • 'Helden van Velsen' trapt vandaag af

Ook voor het nieuwe radioprogramma ‘Helden van Velsen’ wordt wekelijks een persoon uit de samenleving uitgenodigd die zich op een bijzonder manier verdienstelijk maakt of een bijzondere prestatie heeft verricht.

De presentatoren gaan met hem of haar live in gesprek over hun motivatie en ervaringen. De presentatie is afwisselend in handen van duo’s door Steef Hammerstein, Ruud Porck, Martijn Mewe en Netty Struijs.

