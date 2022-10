Gemeente krijgt gelijk van de rechter: darkstore van Flink aan Nassaukade moet verdwijnen

De darkstore van Flink aan de Nassaukade moet sluiten. De gemeente maakte dat in juli al bekend, waarna Flink naar de rechter stapte. Die stelt de gemeente nu in het gelijk.

De gemeente ziet de darkstores, die de afgelopen jaren op verschillende plekken in de stad zijn opgedoken, als distributiecentra. Omdat die niet midden in een woonwijk mogen staan, kreeg Flink in de zomer te horen dat het filiaal moest sluiten. Volgens Flink zelf zijn de darkstores geen distributiecentrum, maar een supermarkt. Klanten kunnen er namelijk ook voor kiezen om hun boodschappen op te halen.

'Distributiepunt'

Maar de rechter vindt dat de darkstore van Flink 'in de kern' nog altijd een opslag- en distributiecentrum is, "van waaruit goederen worden vervoerd naar klanten". Daarmee past het niet in het bestemmingsplan 'detailhandel', valt te lezen in het vonnis.

Flink is niet de enige die de darkstores zo probeert in te richten, dat ze alsnog aan het bestemmingsplan voldoen. In juni liet flitsbezorger Getir een darkstore in De Pijp ook al ombouwen tot winkel. Net als Flink werd het bedrijf later teruggefloten door de rechter. Getir opende in september overigens opnieuw een 'supermarkt', dit keer aan de Da Costastraat.