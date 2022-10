Geen geld om huis te verwarmen? In Amsterdam helpen kerken met 'warmteplekken'

In Amsterdam schieten Protestantse Kerken mensen te hulp die hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. De kerken stellen in de koudste maanden hun gebouw beschikbaar als 'warmteplek', waardoor mensen die thuis de kachel moeten uitlaten alsnog op een warme plek kunnen werken.

Margriet Valkman, die bij de Protestantse Kerk in Amsterdam werkt, legt uit: "Wij sluiten aan bij een initiatief van het Leger des Heils. We hebben een oproep gedaan aan kerken om zich aan te melden. Mensen kunnen overdag naar die kerken toe, om daar een warme maaltijd te nuttigen of te werken." Margriet kan nog niet zeggen hoeveel kerken meedoen: "We hebben de oproep pas net geplaatst."

In kerkelijke ontmoetingsplaatsen in de stad zijn geluiden te horen dat die hulp echt nodig is. Margriet: "Daar ontmoet ik mensen met een kleine beurs. Zij hebben het steeds zwaarder met het betalen van de rekeningen, en daarom voelen wij ons geroepen om te helpen."

Amsterdam is niet de enige plek waar dit soort initiatieven plaatsvinden. In gemeente Westland is door de kerk ook een oproep gedaan: 'Doneer uw energietoeslag als u die kunt missen'. En dat werkt, want inmiddels is er daar zo’n 12.000 euro opgehaald. Of dit soort acties ook in Noord-Holland opgezet gaan worden, is niet duidelijk.