Asielzoekers van sporthal naar tijdelijk huisje: "Positief, maar niet dé oplossing"

Dat 37 asielzoekers gisteren van een sporthal in Diemen tijdelijk naar woonunits aan de Legmeerdijk in Aalsmeer zijn verhuisd, is volgens Vluchtelingenwerk Nederland een stap in de goede richting. Toch zou de organisatie liever zien dat de vluchtelingen een permanente plek wordt geboden: "Steeds weer verhuizen hakt erin."

Woonunits voor asielzoekers aan Legmeerdijk in Aalsmeer - Vos Fotografie

Het gaat om een groep asielzoekers voor wie nu geen plek is in de reguliere asielopvang. Begin november wordt de groep aangevuld tot 50 asielzoekers. Zij worden in Aalsmeer verdeeld over acht tot twaalf woonunits, waar ze maximaal drie maanden kunnen blijven. De units hebben twee kleine en één grote slaapkamer, een badkamer en een woonkamer met keuken. In de noodopvang in Diemen hadden de asielzoekers enkel gedeelde voorzieningen.

Opmars naar eigen woning "Wij geloven dat mensen zelf de regie over hun leven moeten hebben en dat is al veel beter nu ze bijvoorbeeld weer zelf kunnen koken. Het is de opmars naar een eigen woning", zegt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland in reactie op de verhuizing. De organisatie won vorige week nog een rechtszaak tegen de Staat waarin zij stelde dat de manier waarop vluchtelingen op dit moment worden opgevangen inhumaan is. "We zijn pas blij als geen enkele asielzoeker meer in een tent, gymzaal of evenementenhal hoeft te slapen", zei voorzitter Frank Candel toen.

De vluchtelingen verbleven ongeveer drie maanden in de sporthal in Diemen. Voor deze noodopvang is een verbouwing tijdelijk stilgelegd. Vanaf 24 oktober kunnen scholen en sportverenigingen weer gebruik maken van de sporthal.

De nieuwe woonsituatie van deze groep asielzoekers stemt de organisatie positief, maar er zijn zorgen over het constante gesleep met vluchtelingen. "We waarderen echt dat gemeentes hun nek uitsteken, maar steeds maar verhuizen brengt veel onrust met zich mee en deze mensen hebben geen privacy. Vooral bij mensen met kinderen hakt verhuizen erin. Zij moeten weer ergens anders naar school en weer nieuwe vriendjes maken", aldus de woordvoerder. 'Samen doen' De oplossing is volgens Vluchtelingenwerk Nederland dat gemeenten samen hun best gaan doen om langetermijnopvang te realiseren. "Dan verdelen we de mensen beter en krijg je kleinere opvanglocaties. Het is dan makkelijker om een geschikte plek te vinden."