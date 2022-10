Strafzaak Oud-Ajacied Quincy Promes deze maand van start

Het strafproces tegen Quincy Promes gaat op 21 oktober van start in de rechtbank in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt de voormalig aanvaller van Ajax van poging tot moord na een steekincident in de zomer van 2020.

Promes wordt ervan verdacht zijn neef in de knie te hebben gestoken tijdens een familiefeest. Het slachtoffer liep bij het incident ernstig knieletsel op. De zitting van de strafzaak stond in maart al op de planning. Vanwege ziekte van een van de procesdeelnemers werd er toen gekozen voor uitstel.

Gelekte gesprekken

In maart van dit jaar kwamen er ook gelekte telefoongesprekken van Quincy Promes op straat te liggen. Hierin zou de 30-jarige aanvaller tegenover familieleden hebben bekend dat hij de dader is van de steekpartij. Iets na 01.00 uur 's nachts had Promes contact met zijn vader: "Waarom spring je voor die neef van je? Je hebt zijn leven gered. Anders steek ik hem dood, dat begrijp je toch?", zegt Promes in een van die gesprekken. Ruim acht miljoen

Na de ophef over het steekincident vertrok de 50-voudig international in februari 2021 uit Amsterdam. Het Russische Spartak Moskou betaalde ruim acht miljoen euro aan Ajax om de aanvaller voor de tweede keer in zijn carrière in te lijven.