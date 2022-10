De Peiling: een blote buik op school moet kunnen

Korte naveltruitjes, blote schouders en spaghettibandjes, tegenwoordig kan het bij de jongeren soms niet bloot genoeg zijn. Het Comenius College in Nieuwerkerk aan den IJssel ziet liever geen blote buiken in het klaslokaal. Ook niet als de ouders hier geen probleem mee hebben.

Volgens het Comenius College moeten leerlingen fatsoenlijk gekleed naar school komen. Dit stond in de nieuwsbrief die begin dit schooljaar werd rondgestuurd. Blote benen, blote schouders of ‘een klein beetje buik’ vindt de school geen probleem. Maar wanneer een leerling te schaars gekleed naar school komt, kan deze weer naar huis om iets anders aan te trekken.

Toekomst

Mark van Burgel, directeur van het Comenius College, stelt dat je later op kantoor ook niet in een bikinitop de deur uit kan. Voor school geldt volgens hem hetzelfde, het zou leerlingen moeten voorbereiden op hun toekomst. Ook jongens die een trui dragen met ongepaste teksten worden ook niet meer getolereerd. Echter leidde dit tot discussies onder de leerlingen en de ouders. Van Burgel vindt wel dat het Comenius College een plek blijft waar iedereen zichzelf kan zijn.

Schooluniform

Wat voor kleding je draagt op school, kan er ook voor zorgen dat je buiten de boot valt. Wanneer er geen geld is voor de nieuwste merkkleding, bijvoorbeeld. Om deze kansongelijkheid geen kans te geven, is het schooluniform in veel andere landen verplicht. Dit zou ook een oplossing zijn als het gaat om de grote hoeveelheid blote buiken in de schoolbanken. In Nederland worden schooluniformen alleen op internationale scholen toegepast.

Is het nog wel van deze tijd dat een middelbare school eisen stelt aan de kleding van leerlingen? Of is het een goede voorbereiding op hun toekomst?