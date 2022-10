Beeld Veenus op dijk bij Etersheim zwaar beschadigd bij poging tot roof

Het beeld 'Veenus' bij Etersheim is zwaar beschadigd. Afgelopen weekend is met grof geweld geprobeerd het bronzen beeld te stelen. Het beeld toont een poldermeisje op de dijk. "Ik baal enorm", zegt beeldhouwer Rob Cerneüs die het beeld heeft gemaakt in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "Het is ronduit barbaars om zoiets te doen."

Rob Cerneüs

Volgens Rob is er geen sprake van vandalisme maar poging tot diefstal omdat er met slijptollen en een koevoet is gewerkt. "De laarzen zijn naar alle waarschijnlijkheid met een haakse slijper rondom ingeslepen. De voetplaat is op de ene hoek ook ingeslepen en op een andere hoek is er met een breekijzer geprobeerd de voetplaat te lichten van de betonfundering." Bekijk hieronder hoe het beeld eruit zag bij de onthulling vorig jaar. Tekst loopt door onder de video

Het meisje Veenus op de dijk bij Etersheim - NH Nieuws

Rob denkt dat de criminelen zich behoorlijk hebben verkeken op de roof. "De zware stalen constructie in het beeld en de verankering aan de betonfundering hebben waarschijnlijk de daadwerkelijke diefstal voorkomen." Zinloos Inmiddels heeft Rob samen met mensen van het hoogheemraadschap het beeld weggehaald. "Dat was nog een hele klus maar gelukkig is het beeld veiliggesteld." Samen met het hoogheemraadschap gaat Rob nu bekijken hoe het beeld hersteld kan worden. "Het is zo jammer en zinloos. Ik ben wel heel blij dat het beeld niet in stukken is gezaagd." Kunstmaand Veenus is ook nog eens deze maand het symbool van de kunstmaand Edam-Volendam. De maand oktober staat volledig in het teken van kunst, kunstenaars en erfgoed. Diverse kunstenaars, culturele organisaties, horeca en andere ondernemers hebben hun krachten gebundeld en een aansprekend programma neergezet.