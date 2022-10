Huizen gaat door met duur cameratoezicht op de Roef

De camera's op de Roef in Huizen en verderop in de wijk Stad en Lande blijven zeker nog tot het einde van dit jaar hangen. Burgemeester Niek Meijer heeft besloten het dure cameratoezicht te verlengen omdat de dreiging nog altijd 'onverminderd hoog is voor de bewoners en de omwonenden'.

Sinds 10 juli hangen er camera's op de Roef - Windvang. Op verzoek van de politie zijn deze camera’s neergezet nadat er eerder die nacht een explosief ontplofte voor de deur van een woning. Het ging om een huis waar een week eerder de bewoners in allerijl zijn weggehaald wegens een onmiddellijke dreiging aan hun adres en die van de overburen.

Gesloten

De in veiligheid gebrachte bewoners zijn nog altijd niet teruggekeerd, al hebben ze in juli bij de rechter wel een poging gewaagd om de beslissing van de burgemeester terug te draaien. Meijer heeft inmiddels al meerdere keren bepaald dat een terugkeer voor hen nog altijd niet veilig is. Hun woningen zijn nog altijd gesloten.

Eind september liep de termijn af voor de camera's. Met terugwerkende kracht heeft Meijer na een evaluatie besloten het cameratoezicht te verlengen tot en met 31 december. Het advies van het Openbaar Ministerie en de politie zijn hierbij van doorslaggevend belang geweest. Volgens beide instituten is de dreiging nog steeds groot, waardoor de veiligheid van de buurt nog altijd in het geding is.

Hoger bedrag

Volgens Meijer kijkt de politie de beelden van de camera's 24/7 live uit. De gemeente heeft geen enkele toegang tot de beelden, maar de gepeperde rekening voor het cameratoezicht is wel voor Huizen. Het uitlezen en de plaatsing van de camera's zijn een dure aangelegenheid.

Inmiddels lopen de kosten behoorlijk op. Het bedrag is hoger dan vooraf was bedacht. Huizen is al 50.000 euro kwijt voor de eerste drie maanden. Als de camera’s inderdaad blijven hangen, woensdag beslist de gemeenteraad hierover, dan is Huizen in 2022 al zeker 100.000 euro kwijt aan het cameratoezicht.

Meijer meldt dat de gemeente voor dit jaar nog geld heeft voor de camera's. De vraag is of er in 2023, mocht het toezicht opnieuw verlengd moeten worden - wel voldoende euro's beschikbaar zijn.