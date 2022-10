Oliebollenbakkers laten zich niet uit het veld slaan door stijgende kosten: "We bakken gewoon door"

De meeste oliebollenbakkers in de provincie laten zich niet uit het veld slaan door de stijgende energiekosten en inflatie. Nu de feestdagen dichterbij komen, komt de oliebollenkraam gewoon terug in het straatbeeld. Sterker nog, uit een rondgang van NH Nieuws blijkt dat de sommige bakkers er zelfs alles aan doen om uw bol betaalbaar te houden.

Wesley voor zijn kraam in Amsterdam-West

Voor een goede oliebol heb je drie dingen nodig, vertelt Wesley van oliebollenkraam De Gekroonde Oliebol in Amsterdam. "Gas, meel en olie", somt hij op. "En laat dat nou het meest in prijs zijn gestegen de afgelopen periode." Een uitdaging voor de oliebollenbranche dus, die al een lastige coronaperiode achter de rug heeft. "Maar we blijven gewoon bakken", verzekert Wesley ons. Handdoek in de ring Noord-Holland telt zo'n 165 oliebollenkramen. Het overgrote deel van deze kramen gaat gewoon open deze feestperiode, weet Atze Lubach. Lubach is voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders en staat veel in contact met de oliebollenkraam-exploitanten.

Quote "Maar wij gaan niet te veel kloten met onze prijzen. Oliebollen kopen moet wel leuk blijven" wesley, de gekroonde oliebol

"Ze gaan nu niet de handdoek in de ring gooien", vult hij aan. "Want dan hadden ze dat al lang gedaan tijdens corona." Die periode was voor de branche een stuk zwaarder. Alle kermisomzet werd misgelopen en er leek even geen licht aan het einde van de tunnel. Nu er weer volop gebakken kan worden, gaat iedereen er weer voor. "Zo zijn de meeste kramen nu al aan het bakken", licht hij toe. "Want de mensen blijven echt wel hun bolletje halen hoor."

Pascal van de Oliebollerie in Hoorn

Wel zal dat bolletje stijgen in prijs, daar is volgens de bakkers simpelweg geen ontkomen aan. Dat beaamt Wesley ook. "Maar wij gaan niet te veel kloten met onze prijzen. Oliebollen kopen moet wel leuk blijven." Een luxeproduct De prijs per oliebol is bij De Gekroonde Oliebol met een kwartje gestegen naar 1,25 euro. Waar je vroeger zes bollen voor 5 euro kocht, zijn dat er nu vijf. "Maar voor een tientje krijg je er wel twaalf", vult hij aan. "Dus dan zit je alweer op 83 cent per bol." Met deze marketingstunts hoopt hij de (vaste) klanten bij zich te houden. Ook Pascal van de Oliebollerie in Hoorn is druk bezig met het bepalen van zijn prijzen. "Als we echt alle prijsstijgingen gaan doorberekenen, dan kom je boven de twee euro uit per oliebol", legt hij uit. "Maar dan jaag je alle klanten weg."

Quote "Als we echt alle prijsstijgingen gaan doorberekenen, dan kom je boven de twee euro uit per oliebol" pascal, oliebollerie hoorn

Met creatieve oplossingen hoopt hij de prijs van zijn bollen zo laag mogelijk te houden. "De prijs van het basisproduct, de oliebol, wil ik gewoon zo laag mogelijk houden", vertelt hij. Maar voor een zakje poedersuiker of een tasje vraagt hij nu bijvoorbeeld wel een klein bedrag. Op die manier hoopt hij te compenseren voor de lage prijs van de oliebollen. Wesley merkt onder zijn concullega's wel dat er hier en daar wat zorgen heersen. De 'we zien wel of het op komt' mentaliteit bij het kopen van een zak oliebollen is er volgens hem wel van af. "Iedereen gaat bewuster om met geld", merkt hij tijdens het contact met z'n klanten. "We blijven natuurlijk een luxeproduct, dus je hoopt maar dat mensen het ervoor over hebben."