Zij helpen jou besparen op energie, maar: "Soms laat ik 't licht nog wel eens branden"

Ze zijn op pad, de energiecoaches. In Den Helder gaan zeven coaches met fiets en aanhanger de wijken in. Ze helpen onder meer minima met advies en eenvoudige isolatiematerialen om het huis te verduurzamen. In Hollands Kroon zijn ruim vijftig kinderen gestart als junior energiecoaches. Sem (9) van de Sint Antoniusschool in Nieuwe Niedorp gaat deze week thuis op lampenjacht: "Ik zie het tv-lampje nog branden."

De kinderen krijgen opdrachten hoe ze zuiniger met energie om kunnen gaan. Deze week gaan ze thuis op lampenjacht. "Ik laat wel eens het licht branden op mijn kamer als ik er niet aan denk", vertelt Sem Westmeijer (9) uit groep 6/7. Hij doet voor het tweede jaar mee en is thuis aan het rondkijken welke lampen onnodig branden en wat voor soort lampen het zijn. "Er branden nu geen lampen in de kamer, maar het lampje van de televisie brandt wel."

Op basisschool Sint Antonius in Nieuwe Niedorp doen 28 leerlingen vijf weken lang mee met het landelijke junior energiecoach-programma. Juf Moira Westerhout was meteen enthousiast: "Zeker omdat de Kinderboekenweek het thema 'Gi-Ga-Groen' heeft. Nu met die enorm idiote energieprijzen valt het eigenlijk per ongeluk goed samen." Ook leerlingen uit groep 8 van basisschool 't Span in Den Oever doen mee met het junior-bespaarprogramma.

In Den Helder zijn vanmorgen de eerste energiecoaches op de fiets gestapt. De gemeente spreekt van energiearmoede in de stad, dus bezoeken de coaches ruim 2.000 minima-huishoudens. De gemeente werkt samen met Woningstichting Den Helder en het Financieel Fit Huis. Wethouder Peter de Vrij is blij met de hulp van energiecoaches: "Zo helpen we armoede bestrijden en komt het bereiken van de klimaatdoelstellingen in onze gemeente dichterbij."

De energiecoaches in Den Helder kijken wat nodig is aan ledverlichting, tochtstrippen en radiatorfolie. Samen met de bewoner(s) bespreken de coaches waar het meeste rendement is te behalen. Waar nodig krijgen de huishoudens de benodigde materialen gratis aangeboden. De gemeente hoopt dat minima met hulp van de energiecoaches tientallen euro's per maand op energiekosten kunnen besparen.

Lager/ korter

"Alles begint met bewustwording", vertelt Marleen Westmeijer, de moeder van junior energiecoach Sem uit Nieuwe Niedorp. "Het gaat hier spelenderwijs. Besparen is nu nog meer aan de orde dan vorig jaar. Ook hier blijven de lichten wel eens branden, staan de deuren open en laten we stekkers in stopcontacten. Daar letten we steeds meer op. Verder doen we de kachel een graadje lager en we douchen minder vaak en korter."