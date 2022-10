Horinezen genieten tijdens eerste jaarlijkse herdenking Slag op de Zuiderzee

Dit weekend is voor de eerste keer de Slag op de Zuiderzee in Hoorn herdacht. Met acteurs uitgedost alsof ze vanuit het verleden rechtstreeks de 21e eeuw waren binnen gestapt. Ook kon aan boord van de Halve Maen een kijkje worden genomen. Het schip was dit weekend weer even terug in de Hoornse haven.

Voor kinderen was er genoeg vermaak. Er kon geklommen worden, gewerkt worden aan zeepjes in de vorm van schepen en overal was muziek. Het is de eerste keer dat de Slag op de Zuiderzee wordt gevierd in een jaar waar geen 50-jarig jubileum is. Volgend jaar is het 450 jaar geleden dat De Slag op de Zuiderzee plaatsvond.