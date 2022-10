Amsterdam NL V Amsterdam en Amstelveen om de tafel over financiering onderhoud Amsterdamse Bos

De komende periode zullen er gesprekken plaatsvinden tussen wethouders van Amsterdam en Amstelveen om tot een samenwerking te komen om het onderhoud van het Amsterdamse Bos te financieren. Onduidelijk is nog of en hoeveel de gemeente Amstelveen zal meebetalen.

Anke Bakker, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Amsterdam

De Amsterdamse gemeenteraad heeft de wens uitgesproken dat Amstelveen helpt met de financiering van het onderhoud van het bos. De indiener van het voorstel is Anke Bakker, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Amsterdam. Zij geeft aan dat het noodzakelijk is, want zonder extra financiële hulp bereidt de gemeente zich voor op andere manieren aan het benodigde geld te komen. Pretpark Met die plannen is Bakker het niet eens. "Beschamend zelfs", geeft ze aan. "Er wordt gekeken naar alternatieve verdienmodellen zoals meer evenementen, foodtrucks en sponsordeals in het bos. Ik vrees dan dat we er een beetje een pretpark van gaan maken en het bos in de uitverkoop zetten." Zij hoopt op Amstelveen en ook teamleider Beheer en Onderhoud van het Amsterdamse Bos, Leo Adegeest, ziet de 'buren' graag aanhaken. "26% van de bezoekers komt uit Amstelveen, een groter deel - 42% - uit Amsterdam en de rest uit de regio", legt hij uit. "Het bos ligt ook voor een groot deel binnen de invloedsfeer van Amstelveen, dus ik vind het logisch dat we hier samen in optrekken."

Quote "Tien jaar geleden is er een miljoen euro bijgedragen en die is op allerlei manieren ingezet" wethouder Floor Gordon (Amstelveen)

Maar voor Amstelveense wethouder Floor Gordon is het helder: haar gemeente doet al het nodige en ze wil niet dat de indruk gewekt wordt dat er door Amstelveen niets wordt betaald. "Tien jaar geleden is er een miljoen euro bijgedragen en die is op allerlei manieren ingezet", vertelt de wethouder. "We hebben ook aan de bamboebrug, en vorig jaar nog voor een stuk bomencompensatie bij het Wagenaar stadion zo'n anderhalve ton bijgedragen. Als je dat vergelijkt met de begroting van Amsterdam die toch 22 keer zo groot is als de onze, dan is dat omgerekend bijna 3,3 miljoen." Anke Bakker van de Partij voor de Dieren in Amsterdam durft niet in te gaan op de vraag hoeveel Amstelveen dan zou moeten bijdragen wanneer er de komende jaren samengewerkt gaat worden. "Ik ga een heel onbevredigend antwoord geven, maar in onderhandelingen is het nooit handig als ik bedragen ga noemen", aldus de fractievoorzitter.

Paard door brug gezakt Amsterdam pakt hoe dan ook het achterstallige onderhoud aan, maar er wordt gewerkt wordt aan een meerjarenplan. Het financiële plaatje is niet mals, weet ook beheerder Leo Adegeest. "We hebben op jaarbasis 12 miljoen nodig aan structurele middelen om het bos duurzaam op orde te kunnen houden", vertelt hij bij een brug in onderhoud. "In het voorjaar van 2021 is er een paard door een brug gezakt. Dat was voor iedereen een soort wake-up call, van nu moet er wat gebeuren. Dit kan niet langer doorgaan zo." Gesprekken met Van der Horst Wethouder Gordon bevestigt dat er een oriënterend gesprek is gevoerd met verantwoordelijk wethouder in Amsterdam, Melanie van der Horst. Gordon is positief gestemd over de inhoud van dat gesprek, maar geeft ook aan: "Het bos is sinds 1928 in Amsterdamse handen, dus het is eigendom van Amsterdam en meestal zorgt de eigenaar dan ook voor de financiering." Maar de deur dichtgooien voor financiële steun doet ze vooralsnog niet en ze kijkt uit naar de geplande gesprekken met Van der Horst om te kijken naar de mogelijkheden voor een toekomstige samenwerking om het bos te beheren. Naamswijziging En als Amstelveen daadwerkelijk instapt, kan het bos de naam nog aanhouden? Volgens wethouder Gordon is een naamswijziging in dat geval niet logisch. "Het Amsterdamse Bos is een naam die bestaat sinds 1947 en in de 42 jaar dat ik er kom ken ik het ook niet anders dan het Amsterdamse Bos", geeft ze aan. "Het zou niet het eerste moeten zijn wat op tafel ligt in ieder geval."