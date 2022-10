Trainer Pascal Jansen na winst AZ op FC Utrecht: "Niet veel ploegen kunnen dit in de Galgenwaard"

AZ pakte vanmiddag op bezoek bij FC Utrecht de volle buit: 1-2. De ploeg van Pascal Jansen heeft na negen wedstrijden nog altijd niet verloren in de eredivisie en is bovendien koploper. Op bezoek in de Domstad legde AZ een sterke wedstrijd op de mat. "We hebben de wedstrijd vrijwel in zijn geheel gecontroleerd."

Pascal Jansen: "Iets meer goals had wel gemogen" - NH Sport/Frank van der Meijden

"We hadden misschien iets meer goals mogen maken", was de eerste reactie van AZ-trainer Pascal Jansen na afloop. "We hadden goede kansen op een derde of vierde doelpunt. Als je dan toch nog een doelpunt weggeeft, dan staat dat wel vervelend in plaats van een clean sheet."

Quote "Als je in de Galgenwaard wint, dan ben je spekkoper" AZ-trainer PAscal Jansen

Dani de Wit liep weer de nodige meters bij AZ en knapte vaak het vuile werk op voor de Alkmaarders. De middenvelder uit Bovenkarspel ziet dat AZ met de wedstrijd groeit. "De trainer hamert er op dat de resultaten goed zijn, maar het spel moet wel beter. Met name aan de bal. Vandaag hebben we dat heel goed gedaan en daar kunnen we denk ik trots op zijn", aldus De Wit. Tekst gaat verder onder de video.

Dani de Wit: "Resultaten zijn goed, maar spel moet alsnog beter" - NH Sport/Frank van der Meijden

Onneembare vesting Stadion Galgenwaard is voor veel ploegen een onneembare vesting gebleken. Zo won AZ voor het laatst in Utrecht in november 2019. Deze middag legde AZ echter de thuisploeg de wil op. "We hebben de wedstrijd gecontroleerd. Niet veel ploegen kunnen dat zeggen in de Galgenwaard. Dat had ook te maken met het niveau wat wij zelf haalden", aldus een tevreden Pascal Jansen.

Pascal Jansen: "Niet veel ploegen kunnen dit in de Galgenwaard" - NH Sport/Frank van der Meijden