Niki Terpstra komt bij afsluitende koers als laatste over de streep

Het is voorbij voor Niki Terpstra. De 38-jarige inwoner van Bergen hangt vanaf vandaag zijn fiets aan de wilgen. Bij zijn laatste koers, Parijs-Tours, kwam hij als laatste renner over de finish.

De race verliep niet vlekkeloos voor Terpstra. De Noord-Hollander kwam ten val. Hij kon geen grote rol van betekenis spelen, maar had dat ook niet verwacht. Uitgeput kwam Terpstra over de streep.

Niki Terpstra viel hard in Parijs-Tours en besloot zijn wielercarrière als laatste. Hij werd onthaald als een winnaar. pic.twitter.com/pTYptu8w6d

Terpstra kondigde vorige maand zijn afscheid als wielrenner aan. Hij begon zijn carrière in 2003 en stopt na bijna twintig jaar als profwielrenner. De Noord-Hollander kan terugblikken op een imposante carrière. Zo won hij in 2014 Parijs-Roubaix en in 2018 De Ronde van Vlaanderen. Ook pakte hij drie keer de nationale titel op de weg (2010, 2012, 2015).

Het ging de afgelopen jaren een stuk minder succesvol, mede door een aantal blessures. Eén daarvan liep hij op na een zwaar ongeluk op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen.