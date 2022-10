Alerte Amstelveners grijpen in bij brand buren en voorkomen erger

In de achtertuin van een woning aan de Tolheksbos in Amstelveen is vanmiddag brand ontstaan. Mogelijk is kortsluiting in een daar geparkeerde scooter de oorzaak van het vuur. Opmerkzame buren zagen de brand en belden meteen 112. De bewoners zelf waren op dat moment niet thuis. Wel was er een hondje aanwezig in de woning.

Brand in een achtertuin van een woning aan de Tolheksbos in Amstelveen

Rond half drie vanmiddag ziet een buurvrouw vanaf haar bovenverdieping ineens vuur in de achtertuin van een paar huizen verderop. Ze slaat meteen alarm bij de andere buren. "Ze belde aan en zei dat ze vuur zag in de gang", vertelt buurvrouw Wilma. "Toen is mijn man meteen begonnen met de tuinslang water te spuiten op de schutting en heb ik meteen 112 gebeld."

De bewoners van de betreffende woning zelf zijn op dat op vakantie. Wel kan de zoon des huizes, die op dat moment aan het werk is, worden gewaarschuwd. De brandweer is snel aanwezig en weet het vuur snel te blussen. De schade blijft beperkt tot een uitgebrande scooter en een zwartgeblakerde overkapping. Het hondje is geschrokken maar ongedeerd. "Een vriendin van de vrouw des huizes kon naar binnen", aldus buurvrouw Wilma. "Het hondje was wel overstuur maar had gelukkig niks ernstigs."

Samen sterk

Waarschijnlijk is door het doortastend optreden van de buren erger voorkomen. "Ik denk dat iedereen zo handelt in zo'n situatie", relativeert buurvrouw Wilma. "Dan ga je op de automatische piloot. En dan kom je andere buren tegen en die doen ook weer hun deel. Dus het is ook een samenwerking."