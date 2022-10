Regenboogvlag wappert aan Foreestenhuis: "Iedereen moet zichzelf kunnen zijn"

De Westfriese regenboogweek is dit weekend van start gegaan. Daarom wappert sinds vanmiddag bij het Foreestenhuis in Hoorn de regenboogvlag, die is gehesen door wethouder Axel Boomgaars. Tijdens de regenboogweek wordt er stilgestaan bij het feit dat iedereen het recht heeft op een vrij en veilig leven. "Je wordt als homoseksueel nog altijd op straat uitgejouwd."

De regenboogvlag hangt aan het Foreestenhuis - NH Nieuws

Gistermiddag ging de regenboogweek officieel van start. Tijdens deze week zijn er door West-Friesland verschillende evenementen georganiseerd die in het teken staan van de LHBTIQ+. "Het hijsen van de regenboogvlag is natuurlijk symbolisch, maar wel heel belangrijk dat dit zichtbaar is", vertelt wethouder Axel Boomgaars. "Ikzelf val bijvoorbeeld op mannen en ik heb daar over het algemeen niet veel problemen mee. Dus je zou weleens kunnen denken: alles is geslaagd, maar dat is natuurlijk niet zo."

LHBTIQ+-gemeenschap De afkorting LHBTIQ+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen, queeer en de + staat voor al die andere mogelijke manieren waarop mensen zichzelf, dus hun gender of seksualiteit kunnen benoemen. Met de regenboogvlag en het regenboogzebrapad, vraagt men aandacht voor diversiteit en acceptatie van de LHBTI'ers. Zo werd in 2017 in Hoorn een regenboogzebrapad geopend en zijn er op verschillende middelbare scholen regenboogbanken.

Uitgejouwd Boomgaars ziet bij jongeren die bijvoorbeeld in transitie zijn, regelmatig onbegrip van andere jongeren. "Het is daarom van belang dat we op scholen de gesprekken aangaan met de studenten." Een andere bezoeker vindt ook dat het niet altijd gemakkelijk is om openlijk je geaardheid te tonen. "Wanneer ik met mijn man hier in Hoorn hand in hand over straat loop, word ik weleens nagefloten of uitgejouwd. En dat betekent dus dat er nog heel veel werk te doen is. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en daarom ben ik hier vandaag." Volgens een andere bezoeker zijn er nog té veel mensen die niet uit de kast durven te komen of problemen hebben met wie ze zijn. "Veel mensen zijn bang omdat de buitenwereld er misschien negatief over denkt", verklaart de bezoeker. "Maar om die angst weg te nemen is het belangrijk om het zichtbaar te houden."