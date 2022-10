AZ blijft trotse koploper na dominante zege op FC Utrecht

AZ is dankzij een 2-1 zege op FC Utrecht ook na de negende speelronde de koploper in de eredivisie. Voor de Alkmaarders waren Myron van Brederode en Yukinara Sugawara trefzeker.

AZ begon aan het duel in Utrecht met dezelfde elf namen als in de met 3-2 gewonnen Conference League-wedstrijd tegen Apollon Limassol. De openingsfase was overduidelijk voor de Alkmaarders, die de wedstrijd en het middenveld controleerden. Bij de eerste de beste aanval van FC Utrecht was er echter gelijk gevaar. Milos Kerkez leek de bal te toucheren met de hand in het strafschopgebied en heel Galgenwaard dacht aan een strafschop. Scheidsrechter Gözübüyük besloot na hulp van de VAR dat er geen sprake was van een overtreding.

In de tweede helft kwam de thuisploeg tot meer en ook tot grotere kansen. Na ruim een uur spelen moest doelman Hobie Verhulst handelend optreden bij een schot van Sander van de Streek en in de rebound schoot invaller Arthur Zagre maar rakelings langs de kruising. Desondanks bleef AZ ook in de tweede helft de wedstrijd controleren en verdubbelde het in de 68e minuut de score. Gelegenheidsrechtsbuiten Yukinara Sugawara kreeg de bal in de zestien aangespeeld, kapte een Utrecht-verdediger uit en schoot kiezelhard raak in de kruising: 0-2.

Dominante vertoning

Na de tweede goal van AZ was FC Utrecht definitief lamgeslagen. In de slotfase kreeg Modibo Sagnan nog wel een opgelegde kans, maar de aanvaller schoot hoog over terwijl Verhulst ver uit zijn doel was. In de blessuretijd kreeg Dost ook nog een grote mogelijkheid, maar die hielp de oud-international om zeep. Moussa Sylla scoorde in de laatste minuut nog 2-1, maar de zege voor AZ kwam niet meer in gevaar.

Door de overwinning wipt AZ in de stand weer over Ajax heen en is het na negen gespeelde wedstrijden wederom koploper in de eredivisie.