Rijk (7) vist meerval uit water rondom Vestingeiland bij Naarden: "Hij trok de boot mee"

De 7-jarige Rijk Ruiters uit Naarden heeft vrijdagmiddag een flinke meerval uit de wateren rond het Naardense Vestingeiland gevist. Het dier was ongeveer 110 centimeter en daarmee bijna even lang als de jonge visser zelf.

Rond één uur 's middags ging Rijk met zijn vader Remy het water op. Ze waren nog geen half uurtje bezig toen de dobber van Rijk onder het wateroppervlak verdween. "Papa, papa! Ik heb beet! Het is een hele grote!", roept Rijk enthousiast.

"Dat roept hij wel vaker, maar toen zag ik zijn hengel flink krom staan", beschrijft zijn vader Remy achteraf. "Toen sprong het dier boven water en ik schrok mij kapot."

Te klein schepnet

De meerval was zo sterk dat Remy snel de hengel van zijn zoontje over moest pakken. "We zijn een kwartier bezig geweest", vertelt Rijk. "Het schepnetje was veel te klein. Hij was zo sterk dat hij de hele boot meetrok. Ik vertelde het aan mijn vrienden, maar zij geloven niet dat hij onze boot meetrok", zegt Rijk trots. Eenmaal aan boord bleek de vis ongeveer 110 centimeter te zijn. "Rijk is tegen de één meter dertig, dus het zal ongeveer die lengte zijn."

In vergelijking met zijn soortgenoten viel de lengte van deze vis nog mee. Meervallen kunnen met gemak meer dan twee meter lang worden. Naar schatting woog de prehistorisch ogende vis ongeveer twintig kilo. "We hadden geen idee dat zulke grote vissen daar rondzwemmen", zegt Remy.

Uiteindelijk hebben Rijk en Remy het dier weer vrijgelaten en zwemt de monstervis mogelijk nog steeds rond bij de vestingstad.